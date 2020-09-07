他帶妻小住度假小屋　半夜闖黑衣人「孕妻遭爆肚」一屍2命慘死

▲馬修一家到南非度假，遭到入侵者殺害妻子一屍兩命 。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

怎也沒想到，原是開心的家庭度假，卻天人永隔。懷孕3個月的凱倫（Karen Turner）日前與丈夫馬修（Matthew）帶著兒子海登（Hayden）一起前往南非賀盧萊卡自然保護區（Hluleka Nature Reserve）度假，一家三口享受著天倫樂、順便參加了朋友的婚禮，卻沒想到在短短幾小時卻遭到狂徒入侵，當場殺害了海倫，一屍兩命。

根據英國《鏡報》報導，馬修當時帶著妻子凱倫、兒子海登一起到小木屋度假，案發當下3人正在床上睡覺，卻出現入侵者直接闖入，拿刀刺殺了凱倫，而馬修也身受重傷，挨著刀傷奮力與入侵者搏鬥，想要保護妻小。

▲案發小木屋。（圖／翻攝自臉書＠Hluleka Nature Reserve）

據悉，凱倫一開始驚醒時，一度也想要幫忙抓住入侵者，但因為自己受的刀傷極深，傷及大動脈，導致失血過多最後身亡。這消息讓親友相當難過，因為這個度假計畫，是為了要慶祝凱倫31歲生日，已經腹中寶寶的到來。

在入侵者逃離之後，海倫撐著最後的意志力，問了丈夫「海登在哪裡？馬修你身上都是血啊！」因此家屬推斷，在海倫傷重的當下，並不知道自己已經失血過多可能要死亡。當地警方接獲報案之後，立即展開追捕與調查，但因現場馬修一家人的貴重物品並沒有丟失，警方推測可能是因為被驅趕，將進一步搜尋度假小屋附近的狀況。

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