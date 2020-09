眉毛太濃被疑畫妝！16歲正妹上課20分鐘…遭校方趕回家　網轟：故意找碴

▲英國秋季開學時間是9月7日。(示意圖/取自免費圖庫Pxhere)



實習記者劉雪兒/綜合報導

英國16歲女孩梅根(Megan Davies)開學上課不到20分鐘,就突然接到校方通知,指她的外貌不符合德比勳爵學院(Lord Derby Academy)的校規,看上去很「假」,強制要求她回家。梅根的母親瑪麗(Marie)得知後怒批校方,在未經查證的情況下,僅靠外觀特色就剝奪了女兒的受教權。

根據《每日郵報》報導,位於默西賽德郡(Merseyside)的德比勳爵學院7日開學,梅根僅上課20分鐘,就收到老師通知,「妳的膚色非常不自然,還有妳的眉毛看上去很假,而且服裝儀容也違法校規,所以很抱歉,妳現在必須回家。」

女兒的遭遇讓母親瑪麗得知後非常氣憤,她強調女兒濃密的眉毛和棕褐色髮色是天生的,從來沒必要在上面畫畫或染髮,膚色黝黑是因為一家人才剛從葡萄牙度假回來,並沒有故意美黑。

