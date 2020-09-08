　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄14歲小媽「生女嬰秒做DNA檢查」　10歲小男友臉綠…親爹是別人！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲戴利亞生下的女嬰經過DNA檢測。（圖／翻攝自當事人IG）

▲戴利亞生下的女嬰經過DNA檢測。（圖／翻攝自當事人IG）

記者陳亭伃／綜合報導

轟動全球的俄羅斯14歲少女產子新聞，在上月17日順利生產之後，原說10歲男孩奇科夫（Vanya chekhov）為生父，爾後又扯出少女是因為遭到性侵而懷孕，因此警方介入後要求，女嬰在誕生之後需要進行DNA檢測，如今結果也出爐，確定「孩子根本不是奇科夫的」。

根據英國《每日郵報》報導，14歲少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）日前宣布懷孕時，因為年紀輕輕讓許多網友相當驚訝，接連又爆出孩子的生父是年僅10歲的小男友奇科夫，正當外界都在揣測生理機能都尚未成熟的奇科夫如何使女方受孕時，戴利亞又表示，「是因為自己遭到性侵，覺得難以啟齒，才說孩子生父是奇科夫」。

戴利亞表示，自己當時遭到一個高壯的男同學在樓梯間性侵。這樣的說法引發了警方關注，直到戴利亞將女兒艾蜜莉亞（Emelia）生產下來之後，立刻進行DNA檢測，也能得知究竟生父是不是奇科夫。

如今DNA檢測出爐，艾蜜莉亞確定不是奇科夫的孩子，而是另外一名青少年的。而面對新手媽媽的生活，戴利亞也分享「根本沒有時間吃東西，不是不吃東西」，而因為戴利亞的母親罹癌也無法太勞累，雖目前為艾蜜莉亞的監護人，但還是以戴利亞照顧為主。

而奇科夫的母親則表示，「一開始聽到可能是兒子讓她懷孕時，我們就曾經聊過，我之前也都相信兒子就是艾蜜莉亞的父親，畢竟還是不成熟的年紀，可能不知道孤男寡女鎖在房間會發生什麼」。目前戴利亞仍未公開女嬰樣貌，根據俄羅斯傳統需要40天大才能公開。

►東西這樣買起來

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
誤觸高壓電…22歲陸網紅當場身亡！拍短片爆紅吸600萬粉
整根長滿「2千隻觸手」噁心生物漂上陸　上網一查竟要天價
鐵絲綑綁、拔光10根手指甲虐殺5歲孫　狠心外婆判決出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

當場塞石縫凹折死！他爬15m瀑布頂拍照　「腳滑墜崖」血染清澈瀑布水

少女肚痛「挖出6kg毛髮團」　竟糾結成腸胃形狀…滴神秘黃液嚇壞醫！

5印度少年「邊界打獵」遭解放軍擄走　秒啟軍事熱線…中方冷處理鬧僵

他帶妻小住度假小屋　半夜闖黑衣人「孕妻遭爆肚」一屍2命慘死

媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍　完事蹲路邊吃飯！

美偵察機掃過花東！日自衛隊「直升機母艦巡南海」　2國再出臨時任務

女警監獄激戰性侵犯！同事「親見裸身交纏」　崩潰報警：他們投入到不行

【黃寶慧】慧眼看天下／明年起開放美豬美牛 台美雙邊貿易協定有譜！？ 李大中：無法看出直接連結

美空軍簽研發合約　「空軍一號」未來將成超音速客機

驚爆被擄18hrs！白俄反對派領袖在烏克蘭邊境「撕毀護照」拒驅逐

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

【黃寶慧】慧眼看天下／明年起開放美豬美牛 台美雙邊貿易協定有譜！？ 李大中：無法看出直接連結

美空軍簽研發合約　「空軍一號」未來將成超音速客機

驚爆被擄18hrs！白俄反對派領袖在烏克蘭邊境「撕毀護照」拒驅逐

辣女師車震小學生！他驚曝原因：老師說我比她老公的還要大

防疫女英雄！頭髮「從黑到白」憔悴樣連韓國人都慚愧　成首任廳長

曾想把歐巴馬「推向窗外」　美國前第一夫人：非常難熬

3人角逐日本自民黨總裁…結果估14日出爐！　4大焦點一次看

9歲小弟海灘玩沙竟遭「骯髒針筒刺破手指」！爸嚇瘋：好怕感染HIV

俄14歲小媽「生女嬰秒做DNA檢查」　10歲小男友臉綠…親爹是別人！

一周內「冰火二重天」　美西同時發布高溫與暴風雪雙警報！

《絕地求生》PCS2 邁入最後決賽週　中韓主宰亞洲賽即將揭曉新一代亞洲之王

KIA Picanto、Stonic搶推「愛線」特仕版！同步升級手機無線充電

22歲人氣網紅「釣魚觸電」慘死！魚竿甩到高壓電　600萬粉絲心碎

電信三雄再戰499雙飽！祭出購機補貼、減月租、800元購物金搶客

夜校女學生怕上課　1970「全台大鬧鬼」看見群體性瘋狂

未來Family／日本：因時制宜，有條件解除國中生手機禁令

未來Family／閱讀素養2.0　讀懂比多讀更有效

林佳龍「帶賴品妤」玩遍東北角！靠超近⋯網捏冷汗：曾玟學會生氣

【黃寶慧】慧眼看天下／明年起開放美豬美牛 台美雙邊貿易協定有譜！？ 李大中：無法看出直接連結

女星讀書壓力大校方「找室友監視」　為拚獎學金躲廁所苦讀

國際熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

加州野火　竟是因寶寶性別揭曉了

韋德齊登CNN：從未說台灣是獨立國家

女警監獄激戰性侵犯！同事「親見裸身交纏」

確診3天　少女救護車上被性侵

8歲罕病女童被做成「情趣娃娃」！

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

他爬15m瀑布頂拍照　「腳滑墜崖」血染瀑布水

中芯恐被制裁　與暗助解放軍有關

他帶妻小住度假小屋　半夜闖黑衣人「孕妻遭爆肚慘死」

普丁政敵脫離昏迷　對聲音有反應

更多熱門

相關新聞

宋紀妍孕期寫真透視薄紗曲線全露

宋紀妍孕期寫真透視薄紗曲線全露

34歲女星宋紀妍與新東陽總經理麥升陽結婚7年，即將在11 月迎來第三胎，也宣告是最後一胎，藉此機會宋紀妍穿上LinLi Boutique 特別打造的全黑蕾絲透膚禮服拍攝家庭寫真，只見她姣好身材絲毫不受懷孕影響，更將尺寸改小才合身，而鮮少公開露面的老公麥升陽也加入拍攝，一家「五口」洋溢甜美喜悅。

妹子曬75歲奶奶美膝　女網友暴動了

妹子曬75歲奶奶美膝　女網友暴動了

淫保全遭判10年「不上訴」！雄檢將代為發監執行

淫保全遭判10年「不上訴」！雄檢將代為發監執行

白俄羅斯反對派失蹤！大街上被擄

白俄羅斯反對派失蹤！大街上被擄

藥師告訴你高齡孕產婦該注意什麼

藥師告訴你高齡孕產婦該注意什麼

關鍵字：

俄羅斯懷孕少女生產DNA

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

野生「零負評女神」現洲際棒球場

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面