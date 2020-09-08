俄14歲小媽「生女嬰秒做DNA檢查」　10歲小男友臉綠…親爹是別人！

▲戴利亞生下的女嬰經過DNA檢測。（圖／翻攝自當事人IG）

記者陳亭伃／綜合報導

轟動全球的俄羅斯14歲少女產子新聞，在上月17日順利生產之後，原說10歲男孩奇科夫（Vanya chekhov）為生父，爾後又扯出少女是因為遭到性侵而懷孕，因此警方介入後要求，女嬰在誕生之後需要進行DNA檢測，如今結果也出爐，確定「孩子根本不是奇科夫的」。

根據英國《每日郵報》報導，14歲少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）日前宣布懷孕時，因為年紀輕輕讓許多網友相當驚訝，接連又爆出孩子的生父是年僅10歲的小男友奇科夫，正當外界都在揣測生理機能都尚未成熟的奇科夫如何使女方受孕時，戴利亞又表示，「是因為自己遭到性侵，覺得難以啟齒，才說孩子生父是奇科夫」。

戴利亞表示，自己當時遭到一個高壯的男同學在樓梯間性侵。這樣的說法引發了警方關注，直到戴利亞將女兒艾蜜莉亞（Emelia）生產下來之後，立刻進行DNA檢測，也能得知究竟生父是不是奇科夫。

如今DNA檢測出爐，艾蜜莉亞確定不是奇科夫的孩子，而是另外一名青少年的。而面對新手媽媽的生活，戴利亞也分享「根本沒有時間吃東西，不是不吃東西」，而因為戴利亞的母親罹癌也無法太勞累，雖目前為艾蜜莉亞的監護人，但還是以戴利亞照顧為主。

而奇科夫的母親則表示，「一開始聽到可能是兒子讓她懷孕時，我們就曾經聊過，我之前也都相信兒子就是艾蜜莉亞的父親，畢竟還是不成熟的年紀，可能不知道孤男寡女鎖在房間會發生什麼」。目前戴利亞仍未公開女嬰樣貌，根據俄羅斯傳統需要40天大才能公開。

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