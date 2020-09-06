2颱接連強襲北韓！金正恩親自視察災區　現場炒了「失職黨委書記」

▲北韓領導人金正恩視察遭颱風摧殘的咸鏡南道。（圖／朝中社）

記者吳美依／綜合外電報導

北韓上周才遭到巴威颱風（Typhoon Bavi）重創，本周又遇上梅莎颱風（Typhoon Maysak）侵襲，損失嚴重，釀成數十人死亡。領導人金正恩5日親自視察災區，召開勞動黨擴大會議，當場開除「失職」的咸鏡南道（South Hamgyong）黨委書記，指派他人接替職位。

北韓的西南部為主要稻米生產區，上周慘遭巴威颱風摧殘，如今東岸咸鏡南道也發生嚴重災情，1000多棟房子被摧毀。朝鮮中央電視台（KCTV）撥出的電視畫面顯示，江原道的橋樑與水泥牆被洪流沖毀，其首府元山市（Wonsan）街道遭大水淹沒。

北韓《勞動新聞》（Rodong Sinmun）於5日報導指出，除了咸鏡南道黨委書記，勞動黨也決定懲處江原道與元山市官員，因這些人未能遵守黨中央的命令，在颱風來臨前疏散民眾、採取其他預防措施，導致數十人死亡，「態度不負責任」。

▲金正恩宣布展開重建工作，並當場開除地方官員。（圖／朝中社）



北韓官媒《朝中社》報導，金正恩在會議上針對災後重建展開深度討論，並決定具體細節措施，例如組織緊急建築部隊，運輸相關材料。他呼籲黨員「在國家遭遇困難與困境時，帶頭伸出援手，對於加強我們社會的一心團結，作出巨大貢獻」，也公開致信黨員，宣布派遣1.2萬名平壤菁英前往災區，協助重建。

金正恩呼籲「全力以赴」完成復原工作，以利國家下個月「自豪」舉辦創黨紀念日，也要求地方官員加速恢復工作，「將減少產量的情況最小化」。

南韓《韓聯社》指出，北韓面臨全球制裁與新冠肺炎防疫，最近又接連發生自然災害，影響農作收成，當局擔心，長期以來的糧食短缺再度加劇。金正恩此次視察受災地區，被視為突顯他在乎人民性命的領導人形象。

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