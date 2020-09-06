公寓失火！嫩媽急吼「抓2兒拋3樓窗外」鄰居拿毯接　揪心畫面曝光

▲帕芙魯妮娜坦言，把兒子們拋下樓的動作很嚇人，但當時不得不這麼做。（圖／翻攝自IG＠rodniki_54）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一名25歲母親3日上午7時許睡醒後，突然發現自家所在的公寓發生火災，且屋內瀰漫濃濃煙霧，她憑藉著保住孩子性命的意志力，帶著3歲及4歲兒子來到窗邊，在鄰居鋪好毯子做好營救準備後，她被迫把孩子們從3樓窗戶往下扔，所幸最終3人都成功獲救。

每日郵報報導，事發地點位在新西伯利亞市（Novosibirsk），年僅25歲的帕芙魯妮娜（Lyubov Pavlunina）當時發現失火時，拉著身邊孩子的手，尋找另外一個兒子，試圖在濃煙瀰漫的狀態下，帶著孩子們來到陽台窗戶邊，儘管一度昏倒失憶，但仍憑著意志力，大聲呼救求援。

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「至少要先救孩子們，孩子是我唯一優先考慮的事」，帕芙魯妮娜坦言，鄰居當時都過來幫忙，鋪上毯子，而她也把2個兒子依序從9公尺高的3樓陽台窗戶向下扔，鄰居也成功接住孩子們，「當然這動作很嚇人，但我不得不這麼做，而且我根本不記得我是怎麼辦到的。」

最終，救援人員自4樓位置放下一條繩子後，帕芙魯妮娜也成功獲救，同棟公寓大樓的另外3名成年人也成功逃出火場。憶起當下，帕芙魯妮娜坦言，「當時窗戶都破了，所有能燒起來的東西都被燒毀，幸好我們只是被煙嗆到。」

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