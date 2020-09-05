刺胳針刊登研究：俄羅斯新冠疫苗受測者產生抗體　副作用溫和

▲權威醫學雜誌《刺胳針》認可俄羅斯疫苗的效用。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯上個月推出未經第三階段臨床試驗的「史普尼克－V」（Sputnik V）疫苗，遭到各地醫療專業人士批評，認為疫苗的安全性與有效性完全無法被證實。權威醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）進行評鑑後為其背書，認可疫苗的效用，不過有科學家強調，疫苗仍需經過大型、長期的試驗和持續追蹤。

《刺胳針》發布評鑑結果指出，在第一與第二階段的試驗中，「史普尼克－V」疫苗的76名受試者產生強烈免疫反應，儘管疫苗會引起副作用，但這些副作用都比較溫和。據CNN報導，有半數受試者出現發燒症狀，42%出現頭痛症狀，約28%的人感到無力，24%的人關節疼痛。受試者在接種的28天內也產生可以持續免疫反應的T細胞。

不過，對於美國食品與藥物管理局（FDA）和歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）等監管機構標準而言，僅憑免疫反應資料並不足以讓疫苗被批准。倫敦帝國學院的實驗醫學教授奧彭肖（Peter Openshaw）解釋，免疫反應不與保護程度成正比，疫苗是否具保護程度必須經過大規模試驗才能被證實。

▲儘管第三階段臨床試驗尚未進行，俄羅斯政府仍將為國民接種「史普尼克－V」疫苗。（圖／路透）

一位沒有參與此研究的科學家表示，雖然實驗結果表象良好，但只有規模更大且長期的第三階段臨床試驗才能確認該疫苗是否真的預防新冠病毒。此外，研究人員也需要長期持續追踪受試者的情況後，才能真的判斷疫苗是否安全有效。

「史普尼克－V」在經過大規模試驗前就搶先在俄羅斯註冊。不過，《刺胳針》的新聞稿指出，莫斯科加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心（Gamaleya Institute）已於8月26日獲得進行第三階段試驗的批准，預計屆時將有4萬名志願者。

儘管試驗仍未完成，俄羅斯已計畫在10月份開始大規模為公民接種疫苗，該國第一線的醫務人員和教師將是第一批接種疫苗的人。莫斯科市索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，疫苗的登記將從下週開始。