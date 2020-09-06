白俄緊張！至少10量美軍艾布蘭戰車現蹤立陶宛　準備邊境軍演

▲美軍艾布蘭（Abrams）戰車現蹤立陶宛訓練地。（圖／路透）

文／中央社維爾紐斯5日綜合外電報導

數百名美軍今天開始抵達北大西洋公約組織（NATO）成員國立陶宛，準備在與白俄羅斯接壤的邊界附近進行軍事演習。白俄羅斯上月舉行引發爭議總統大選後，兩國邊界緊張升高。

一名法新社攝影記者表示，10多輛艾布蘭（Abrams）戰車，今天下午從鄰近的北約夥伴國波蘭，越界進入立陶宛。

立陶宛國防部發表聲明說，這項部署將會持續到11月，是「預先規劃好，與本地區任何事件都不相干」。

白俄羅斯長期執政強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）於8月9日大選贏得連任，但反對陣營指控選舉舞弊後，立陶宛在歐洲國家中帶頭反對盧卡申科。

維爾紐斯（Vilnius）除庇護宣稱贏得勝選的反對陣營候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），並與波羅的海鄰邦愛沙尼亞及拉脫維亞聯手，把魯卡申柯列入制裁黑名單。

堅稱自己公正贏得大選的盧卡申科，強力鎮壓要求他下台的國內前所未見大規模示威抗議。

盧卡申科也指控北約，在沿白俄羅斯西部邊界的波蘭和立陶宛境內增兵。

但華沙、維爾紐斯及北約都駁斥那些指控毫無根據。