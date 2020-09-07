她染新冠送醫…慘被救護車司機性侵！隱忍錄下關鍵對話揭發獸行

▲在被害女子被載往指定醫院的途中，醫療衛生工作人員並沒有在場陪同。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者詹雅婷／綜合報導

印度喀拉拉邦一名19歲女子5日確診新冠肺炎，當日深夜依照防疫規定，轉往指定醫院接受治療，豈料她卻在送醫途中，被救護車司機載往偏僻地區性侵得逞。事後，司機出言威脅被害人不要張揚此事，外傳她錄下關鍵談話內容，揭發這段獸行。

新印度快報報導，當地醫療衛生工作者安排一輛救護車運送2名女子至不同醫院，分別為19歲被害人及一名42歲婦人，2人均於5日確診新冠肺炎。但負責駕駛救護車的20多歲已婚被告努法爾（Noufal）卻是心生慾念，先是繞遠路在6日凌晨1時許把42歲婦女送達指定醫院後，直接把車子開往偏遠地區，性侵被害人得逞，隨後才把她送往醫院。

據了解，努法爾事後還威脅被害人，要求她不要張揚此事，但外傳她錄下這段對話，把此事告知醫護人員後，在院方的協助下通報警方。最終，努法爾6日上午遭到逮捕，目前正在隔離。

國家人權委員會表示，「依照規定，當時醫療衛生工作人員必須在場，陪同新冠患者前往醫院或治療中心，但在這起案件當中，救護車上只有病患及司機，這顯然是嚴重疏失。」委員會現已下令調查，並要求相關單位在15日內提交相關報告。