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這次換全家！「黑曜石」口罩9/11首波預購　牛仔玫瑰嶄新亮相

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▲萊潔曜石黑口罩即將上市。（圖／業者提供）

▲萊潔「曜石黑」口罩即將上市。（圖／業者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

萊潔「玩色．炫彩系列」軍墨綠醫療防護口罩的販售消息曝光後，業者再度推出新色「曜石黑」，9月11日上午10點將於全家便利商店開放首波預購，全台共限量3萬盒。此次同樣一盒定價399元，每人憑發票可預購2盒，售完為止，民眾直接向店員登記即可。

萊潔此次推出「曜石黑」醫療防護口罩以亞帕奇之淚來做發想，希望透過純黑色系的口罩呈現出簡約低調、反奢華及舒適高品質的核心理念，同時讓民眾戴口罩也能展現神祕、低調又沉穩的氣質。

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▲萊潔曜石黑口罩即將上市。（圖／業者提供）

▲此款口罩幾乎是黑到發光。（圖／業者提供）

此款口罩將於11日上午10點開放預購，總貨量達3萬盒，一盒50入裝，定價399元。民眾憑當天發票（不限金額）限購2盒，屆時直接向全家便利商店的店員登記訂購、付款即可，預計可於9月17日、9月19日、10月1日取貨，但實際情況仍以全家便利商店通知為準。

萊潔「曜石黑」醫療防護口罩日後也將於萊爾富、家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、日藥本舖和墊腳石陸續上市，實際販售詳情則依各大通路公告為主。

▲萊潔曜石黑口罩即將上市。（圖／業者提供）

▲萊潔「丹寧牛仔玫瑰」將於9月中陸續於各大通路鋪貨、販售。（圖／業者提供）

此外，萊潔「丹寧牛仔玫瑰」醫療防護口罩將於9月中上市，此款有別於先前的「丹寧玫瑰」，除了玫瑰色更飽和、粉嫩外，耳繩也為粉紅色，且牛仔紋路更明顯。此款將於家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、墊腳石陸續上市，這次不採取預購制，將直接鋪貨於全台通路門市，一盒50入裝，定價399元，民眾不妨透過各通路臉書粉專鎖定相關訊息。

而先前大受歡迎的「淡橙橘」也將再度限量開賣，台中麗寶Outlet Mall的B區3樓「札幌藥妝」會於11日發售500盒、12日750盒、13日750盒，一盒同樣50入裝，定價399元，每人限購1盒。

>>其他販售資訊：

大潤發、Breeze super、City'super將於8日販售中衛醫療口罩防疫新生活紀念包；維康、家樂福、愛買、7-11則於9日開賣。中衛醫療口罩防疫新生活紀念包共有「月河藍+炫綠」、「月河藍+黑」、「深丹寧+炫霓紫」、「潮橘+黑」4款組合，每包5入加上收納袋，售價149元。

萊爾富將於12日中午12點開放預購萊潔「軍墨綠」醫療防護口罩，貨量共達3萬盒，一盒50入裝，定價399元；每人限購1盒，民眾可透過民眾可透過「Life-ET機台」進行預購，售完為止。

PChome 24h除了開賣美德、摩戴舒、康匠、艾可兒等品牌口罩，8日15點也將開放預購中衛炫綠口罩防疫組，售價518元，每組帳號僅限購一次。

東森購物網有販售多款MIT口罩，其中包含摩戴舒、淨新、格安德等，一盒50入裝，價格則落在499元至649元不等。

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