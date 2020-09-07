法院「重新羈押」厚臉皮牧師！曾鼓吹萬人參與集會...害病毒擴散

▲全光焄先前以牧師身份呼籲信徒支持特定政治團體，遭判違法。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

首爾城北區「愛第一教會」牧師全光焄（전광훈）多次違反防疫守則，8月15日更號召信徒參與數萬人聚集的光化門示威集會，導致新冠病毒（COVID-19）在南韓境內擴散，而自己也因此染上新冠肺炎。今（7）日上午，法院以違反假釋條件為由，同意撤銷全光焄的假釋、並沒收3千萬韓元（約新台幣74萬元）保證金，下午派出警力將之護送回首爾監獄（서울구치소）繼續羈押。

根據《韓聯社》報導，全光焄曾在第21屆南韓國會議員選舉前，在沒有選舉權的情況下，替自由韓國黨、右派保守勢力進行一系列輔選運動，並指稱總統文在寅為間諜，被判定違反《公職選舉法》、犯下毀損名譽，今年3月遭起訴後被羈押。全光焄2017年早已因利用教會牧師身份呼籲信徒支持特定候選人而遭判有期徒刑、並被剝奪選舉權。

今年4月20日，全光焄向法院承諾不會參加任何示威集會，獲得假釋出獄的機會。

▲全光焄4月20獲假釋出獄，繳交保證金3千萬韓元。（圖／達志影像）

其實檢方早於8月16日向法院申請撤銷全光焄的假釋，不料隔日全光焄確診新冠肺炎，此事只好被迫延期。

7日下午3時35分，全光焄在警官護送下步出愛第一教會私宅時針對被重新關押入獄一事表達不滿，「只要總統出言命令，一句話就可以讓人民被關押入獄，這根本不是（正常）國家！想不到大韓民國如今卻已淪為集權主義國家了。」

對於妨礙政府防疫之嫌疑，全光焄澄清道，「我們教會根本從沒阻礙政府防疫，這是保健所（衛生所）公務員都知道的事實；然而媒體卻在報導上將我渲染為妨礙防疫的元兇，才害我再度被羈押。」

據悉，愛第一教會位於首爾市城北區長位洞，周遭被劃定為都市更新區域。部分當地居民對著全光焄破口大罵，「愛第一教會必須滾離這個地方」，數度與教會人員、極端保守派Youtuber產生衝突。

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