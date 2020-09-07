肺炎衝擊有限　陸社科院：近兩三年內房價「高位盤整」

▲中國社科院報告指稱，近兩三年內房價將維持高位盤整。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

中國社會科學院7日發布新一期《房地產藍皮書》報告，指稱新冠肺炎疫情對2020年房市交易會有短期影響，但對房價總體走勢影響極小，綜合相關因素分析，判斷近兩三年內，中國房價整體上將維持高位盤整。

《房地產藍皮書：中國房地產發展報告No.17(2020) 》由中國社會科學院生態文明研究所、社會科學文獻出版社聯合發布，對於房價維持高位盤整，報告給出三大理由。

▲中國大陸房市處於高點，但仍未見大幅下跌趨勢。（圖／CFP）

報告表示，中國房地產市場需求仍然旺盛，城市人口增加的基本居住需求、市民改善性的居住需求和危舊房改造升級需求三者疊加效應依然繼續，因此房價大跌的可能性極少；另一方面，由於房市已經處於高點，大漲缺少動力支持；最後，房地產調控政策正從控制上漲、去庫存轉向穩地價、穩房價、穩預期。

不過，報告也提醒，中國大陸的房地產政策正面臨四種轉變，第一，住房供應體係從重市場到重保障；第二，住房保障體係從棚改到舊改；第三，租賃市場體係從規範發展到租賃住房；第四，土地市場體係從改革試點到全面推開。

藍皮書指出，房住不炒、穩房價仍是市場主線，2020年官方對於房價的管控政策依然持續，房地產調控政策的底線思維是「三穩(穩地價、穩房價、穩預期)」，既不會放水刺激也不會過度收緊，另「一城一策」作用則有可能被強化。

報告舉例，部分熱點城市持續推進限購限售限價政策，維穩房價；部分存在去庫存壓力的城市，則以放寬落戶政策、降低人才購房門檻或提供購房、住房補貼為主，進而達到定向放鬆的目的。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦