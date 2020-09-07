▲唯一新冠肺炎DNA疫苗露曙光！國衛院：最快年底進人體試驗。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情全球未歇，疫苗研發與施打時程，成為各界關注焦點。隨著國光、聯亞與高端生技等業者紛紛進入第一期臨床試驗階段，國衛院與安特羅生技合作的DNA疫苗，成為落後隊伍。不過，國衛院今（7）日表示，目前正在做動物實驗安全性評估，最快年底或明年初就能進入臨床試驗階段。

國光、聯亞與高端研發的新冠疫苗都屬重組蛋白疫苗，食藥署於8月底陸續通過業者第一期臨床試驗申請，國光與高端生技均與台大醫院合作，聯亞生技則與中國附醫合作，第一階段預計收案60至70人。國光生技日前更發下豪語，表示第二階段臨床試驗要收2000人，呼籲有志之士自行報名。

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國衛院於今年疫情爆發之初，就投入疫苗研發，7月1日選定DNA疫苗作為開發主軸，並技轉給安特羅生技公司，是唯一的疫苗國家隊成員，但截至9月初，食藥署仍未接獲臨床實驗申請。

負責疫苗研發的國衛院技轉中心主任蔡熙文表示，目前疫苗已進到動物實驗安全評估階段，在倉鼠實驗後發現，施打後於降低肺部病毒量與活動力影響上，有不錯的效果，但為了安全起見，還需要多評估，預計在年底或明年初才會進到臨床試驗階段。

蔡熙文說，國外雖然有疫苗進度較快，這是因為將第一期與第二期臨床試驗合併施作，以速度換來的，是省略安全性評估，因此有部分美國人已表示不願意施打首批生產的疫苗。

最後，蔡熙文提到，疫苗研發牽涉法律、政策、實驗數據等，目前台灣沒有鬆綁，無法像國外一樣，把臨床前試驗與一期合併施作。而目前國衛院疫苗已鎖定幾家合作醫院，但因為台灣感染患者少，第二期臨床試驗也不排除與國外醫院合作，「時程只會提前不會延後」。