9223名台大新生開學！管中閔：台灣能維持實體集會值得慶幸與驕傲

記者許展溢／台北報導

台灣大學今（6日）開學，現場學士、研究新生和家長約2807人參加，其中陸生88人。典禮由校長管中閔親自主持表示，新冠肺炎疫情中看到全球化的侷限，而未來的全球化勢必與在地力量結合，得到新的動力來源外，相較其他國家疫情嚴峻，台灣現在能維持實體授課和集會，是值得慶幸與驕傲的地方。

▲管中閔表示，台灣能集體進行授課和集會值得驕傲。（圖／翻攝自YouTube／頻道臺大）



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台大109學年度學士班新生有4484人，研究所新生4739人，共約9223人。109學年度僑陸生錄取人數為僑生580人（大學部419人研究所161人），陸生88人都是研究所。國際新生錄取人數為學位生458人，加上雙學位生17人，和中研院生30共505人。

管中閔致詞表示，新生正面臨著一個疫情席捲全球的新時代，甚至，連引發疫情的病毒都是新的，此時身處台灣，由於社區相對安全，大家仍能群聚舉行開學典禮，開學後的許多課程也將維持實體授課，這樣的集會和上課如今全世界罕見，但正是值得慶幸與驕傲的地方。

▲▼台大109學年度新生約有2500人。（圖／記者許展溢攝）



管中閔說，目前台灣的生活相對平靜，但整個世界並不安定。今年上半年，多數經濟體出現了連續兩季負成長的情形，其中歐盟第二季負成長超過11%，而美國負成長也達9%，台灣受疫情影響相對較輕，但經濟也難逃衰退的命運。在此同時，國際間大國之間的衝突角力不斷，緊張情勢持續升高，這都使國際經濟前景與國際政治秩序變得更加複雜詭譎。大學生活就將從這不安，且充滿不確定的時代開始。

管中閔也指出，從這次疫情中已看到全球化的侷限，而未來的全球化勢必與在地力量結合，得到新的動力來源。如果這些判斷是對的，不論學生學習的是什麼專業，不論未來從事什麼行業，終將無法迴避來自國際的衝擊。勉勵學生不須劃地自限，而應勇敢的挑戰國際場域。

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