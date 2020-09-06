香港新增21起確診病例　5例透過普篩發現

▲港府呼籲民眾登記普篩。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港公布新冠肺炎最新數據，至6日凌晨為止，全港新增21例新冠肺炎確診病例，其中15例為本地感染；另有近10人初步檢測呈陽性，正等待復檢，目前香港累計確診病例達4878例。至於普篩計畫，截至6日上午已有108.5萬人預約登記。86.4萬人完成採樣。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，6日新增的本地病例中，有7人暫時未能找到確切的傳播源頭，包括家庭主婦、餐廳員工、外籍傭工及在囚人士等，其中有5人是經過普及社區檢測計劃而確診。此外，6名境外輸入病患分別來自西班牙、美國、俄羅斯、巴基斯坦、菲律賓及印度。

香港特區政府新聞網公布當地最新疫情病例，香港特區政府入境處及懲教署發言人表示，5日晚間接獲衛生防護中心通知，一名由壁屋監獄轉送青山灣入境事務中心的22歲泰籍男子確診感染新冠肺炎。

▲香港一名囚犯傳出洗滌醫院物品遭感染。（圖／路透社）

發言人指出，確診男子於7月31日被法庭判處入獄8個星期，先在荔枝角收押所接受隔離觀察，8月22日被轉送到壁屋監獄繼續服刑，並安排負責清洗醫管局轄下醫院的衣物，當中包括病人使用過的衣服、床單被袋等。特區政府保安局將協助衛生署為所有在囚人士進行病毒檢測，預計涉及7000多人。

另外，香港普及社區檢測計劃已於1日正式展開，截至6日上午，有約108.5萬人透過網路系統預約登記參與計劃，86.4萬人完成採樣。香港醫管局統計，截至6日上午，共有4510名新冠肺炎確診患者康復出院，另有94人死亡，其餘確診患者仍在19間公立醫院和亞洲國際博覽館社區治療設施接受隔離治療，其中22人為危重症。