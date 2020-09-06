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大眼妹世界聽障羽球排名11！曝念台大戲劇初衷：替身障者爭取演出

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記者許展溢／台北報導

台灣大學今（6日）開學，其中戲劇系五年級杜玟萱代表學生致詞吸引眾人關注，她說自己是一位雙側小耳的聽障生，和大部分的優秀生不一樣，沒亮眼的學業成績表現，也沒超群智力，卻憑著意志，讓她成為羽球校隊隊長，卻因為害怕講話必須克服各樣難題。而原本念政治系的她，因為想替身障人士爭取演出機會，因此決定輔修戲劇。

喜愛羽球的杜玟萱大二努力提高球隊出席率，不論是颳風下雨或豔陽高照，晨操或每天晚上例練，都要求自己要參加。就算是上一秒剛聲嘶力竭地和男朋友吵架，下一秒依然會擦乾眼淚，背起球袋到球場訓練。就這樣，在大三如願當上校隊隊長，但沒想到卻是一個噩夢的開始，因為她發現害怕在大家面前說話，麵大家幾乎都是頭低低，為了克服心理障礙上英語演說與溝通技巧，才改善一切。

▲▼台大開學,台大戲劇系五年級杜玟萱。（圖／翻攝自YouTube／頻道臺大）

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▲杜玟萱代表學生上台致詞，分享自己的故事。（圖／翻攝自YouTube／頻道臺大）

杜玟萱受訪透露，其實自己是政治系，大三升大四才輔修戲劇系，最初想法是想替身障者發聲，想到很多戲劇、電影都會找一般演員演出，但不明白為什麼不能有身心障礙的人士去演。雖然喜歡表演，但也害怕在舞台上演出，因為若沒麥克風不清楚自己聲音要多少。

▲▼台大戲劇系五年級生杜玟萱。（圖／翻攝自Facebook／杜玟萱）

▲▼杜玟萱未來想到英國念行銷碩士。（圖／翻攝自Facebook／杜玟萱）

▲▼台大戲劇系五年級生杜玟萱。（圖／翻攝自Facebook／杜玟萱）

杜玟萱目前世界聽障羽球排名第11名，現在必須兼顧課業，每天練習時間不像之前長，頂多一天打個7小時，她說若2021年不受疫情影響，希望自己能再參加聽奧。今年五月也取得中華民國羽球協會的Ｂ級教練證照，這學年更擔任星期四早八的羽球課助教。對於未來，則是想到英國唸行銷碩士。

▲▼台大開學,台大戲劇系五年級杜玟萱。（圖／記者許展溢攝）

▲▼杜玟萱透露想念戲劇是為了幫助更多的身障人士。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台大開學,台大戲劇系五年級杜玟萱。（圖／記者許展溢攝）

杜玟萱在開學日勉勵學弟妹「標籤沒有對錯」，但這些標籤就像框框一樣，讓人受限。她曾經因為自己是聽障生而害怕在大家面前說話，害怕不清楚的咬字會成為別人口中的笑柄，但不願意被聽障生這樣一個標籤框住，所以今天站上台來，和大家分享自己的故事。 唯一不變的事情就是變，事情會改變，人也會，如果我們一直將自己放在標籤底下，我們很容易因此受限，認為自己不可能辦到某些事情，不願跨出標籤的舒適圈。最後要學弟妹撕下標籤，人生充滿了無限可能，希望大家都能勇敢地撕下身上的標籤，開創自己所期望的大學生活，活成自己喜歡的樣子。

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