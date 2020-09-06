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菜市場長大的台大醫學生被英文打敗　勉新生不應以第一志願為滿足

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▲▼台大開學,台大醫學系六年級王郁翔。（圖／翻攝自YouTube／頻道臺大）

▲王郁翔。（圖／翻攝自YouTube／頻道臺大）

記者許展溢／台北報導

台灣大學今（6日）開學，台大醫學系六年級王郁翔代表學生致詞說，父母是菜市場的小販，他們一定很開心，今天會站上台。記得剛到台大時，在椰林大道上興奮地跟他們介紹台大，彷彿那是他的伸展台般，充滿著初生之犢的雄心，就跟在座的新生一樣，期許自己準備在大學發光發熱。

王郁翔一到台大，被繽紛的社團活動深深吸引。大一自告奮勇擔任醫學宿營總召，當時滿腔熱血的我，認為一個宿營怎麼可以沒有象徵性的營火，想盡辦法尋找資源，也請火舞社指導精彩的火舞表演，終於點起那天的營火，而那晚搖曳的火光是一輩子難忘的美好畫面。

請繼續往下閱讀...

一回生兩回熟，王郁翔大二時受到在南友宿營啦啦隊表演的啟發，再加上想注入一些不一樣的元素，便與台大校啦合作，將這個表演帶到醫學之夜，至今當晚活大的歡呼聲仍縈繞我耳畔，也建立起醫學系開始有啦啦表演的傳統。這瘋狂且熱血的兩年，是一輩子快樂的泉源，也發現我喜歡突破喜歡創新，喜歡做不一樣的事，而台大社團也給予這樣的機會，每當低潮時，會想到當初那段時光，會給上滿滿的力量，告訴著他，曾經做得到。

▲▼台大生王郁翔、杜玟萱。（圖／記者許展溢攝）

▲台大生杜玟萱（左）、王郁翔（右）代表學生在開學典禮致詞。（圖／記者許展溢攝）

因為這些成果，王郁翔開始被看見。大四時我也因此有機會到加拿大參與世界醫學生聯合會。然而在參與大會時，遇到我人生一個重大的挫折-他的英文。一直以來英文並不太好，而這一次更是惡狠狠的呈現在眼前，平常再怎麼滔滔不絕，在當時是卻沒自信的縮在一旁，所以我暗自決定我一定要克服這個問題。

此外，在那個暑假王郁翔還遭遇一階段國考沒有通過的殘酷打擊，對求學生涯敲響一個警鐘，同時又當選了醫學系的系學會會長，眾多壓力之下，感覺可能忙不過來，覺得需要緩一緩，所以大膽下了一個決定，暫別我醫學的課程，並回到總區進修，並同時梳理一下我的生活。

回到總區後，王郁翔開始搜尋寫作中心，語文中心英文相關的課程，此外，還去修一直以來很感興趣財經系課程，彷彿又回到了大一，興奮地選著課，不在乎什麼涼不涼甜不甜，只在乎我想修的課，找回學習樂趣，整學期沒有任何一堂課遲到過，也拿了上大學以來最好的一次成績，那學期國考也通過了，那是身為醫學生最基本的職責。下學期申請到歐洲醫院進行為期一個月的交換，這次語言上不再是問題，也認識了許多國外好友，度過精彩的一個月，這趟旅程對他自己是莫大的肯定。

王郁翔入選台大優秀青年後，有人問，這些都是事前計畫好的嗎？王郁翔說，其實不然，我直都認為機會來了就把握，想做什麼就去做，在這過程中，你會更認識自己，更知道自己適合什麼，聽起來像是老生常談，但這卻是一路走來最真切的體悟，勉勵各位新生，即使是第一志願也不應以此為滿足，用力地來台大挖寶，絕對會挖到你真正想要的，台大絕對不會讓大家失望。

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