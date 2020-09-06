陸3款新冠肺炎疫苗最快年底上市　預計生產6億劑

▲陸3款新冠肺炎疫苗最快年底上市。（圖／CFP）

文／中央社台北6日電

3款中國正在研發的2019冠狀病毒（COVID-19）疾病疫苗，在中國服貿會上亮相。陸媒報導，3款疫苗都已進入第三期臨床試驗，若試驗順利，在年底就會上市，預計可生產6億劑。

陸媒新京報報導，2020年中國國際服務貿易交易會的公共衛生防疫專題展區，展出了3款開發中的疫苗，其中2款由國藥集團中國生物研發，1款由科興生技研發。

報導引述國藥集團中國生物行銷中心副總經理羅林雲的說法，中國生物的2款疫苗已進入第三期臨床試驗，並在阿拉伯聯合大公國、巴林、秘魯、摩洛哥、阿根廷等國家和地區展開，已有5萬人接種，樣本人群覆蓋115個國別。

報導指出，在中國以外，這2款疫苗已收到十餘個國家的臨床試驗批准。

另款由科興生技研發的疫苗，名為「克爾來福」，目前同樣已進入第三期臨床試驗，在巴西與印尼等國展開。

報導提到，業者評估若這3款疫苗的第三期臨床試驗順利，最快在今年年底就能問世。中國生物與科興生技目前自行評估產能，各自能生產3億劑，換句話說，總計能生產6億劑疫苗。

根據中國外交部官網日前發布，中國外交部長王毅3日晚間在北京出席20國集團（G20）外長視訊會議時表示，中國正和11個國家合作開展武漢疫苗第三期臨床試驗，將在疫苗研製成功後，透過多種途徑、方式與各國共用。

▲大陸業者預估初期可產製6億劑疫苗。（圖／CFP）