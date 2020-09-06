她線上授課…下秒呼吸困難「鏡頭前昏厥」慘死！生前一句話惹鼻酸

▲在昏倒事件發生後，西蒙倒地的瞬間畫面也被上傳至網路。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷一名46歲女教授2日透過網路教授大學課程，但就在上課期間，她突然感到身體不適且呼吸困難，儘管學生們立刻發現異狀，想幫她叫救護車，便要求她提供所在位置的地址。只不過，這一切已經來不及，她只說了一句「我無法」之後，隨即當著學生們的面昏倒在地，疑似死於新冠肺炎。

鏡報報導，46歲的西蒙（Paola De Simone）是阿根廷商業大學（UADE）的教授，任職超過15年，但她似乎沒有逃過這一波新冠疫情，早在一個多月前就已出現症狀，甚至在此次事件發生之前，透露對染疫狀況的擔憂。校方事後證實，西蒙過去這段時間有出現咳嗽症狀，但仍硬撐著繼續工作。

Se trata de Paola De Simone. Tenía 47 años y ninguna enfermedad preexistente. Había informado hace un mes que tenía Covid-19 https://t.co/vvEz5TLTfY — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) September 4, 2020

只不過，情況到了2日急轉直下。當時西蒙正透過Zoom為學生們授課，卻在課堂期間感到身體不適，甚至出現呼吸困難的症狀，部分學生見狀立刻要求她提供住址，試圖想幫老師叫救護車；但就在此刻，她只說了一句「我無法」（I can't）之後，隨即昏倒在地。

學生布雷西亞（Ana Breccia）透露，當日上課時發現，西蒙的症狀比前一次上課時還要更嚴重，「她一度無法正常說話。」目前已知西蒙丈夫為一名醫師，在新冠疫情流行期間，她的老公忙於工作；事發當日，待他返抵家門後，這才發現西蒙已經過世。

在消息傳出後，西蒙的同事親友、學生及校方先後表達哀悼之意。截至目前，阿根廷已有47.1萬多人感染新冠肺炎，累計9739人染疫病逝。

Paola De Simone en su máxima expresión, me pareció interesante su postura tan relajada para dar una clase que no dude en capturar ese momento. pic.twitter.com/z3QfGGOQAt — Nawel (@naweljimenez) September 3, 2020

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