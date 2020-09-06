韓人批台灣「貧民村、台女長相普」　陸網怒嗆：你有資格罵？

▲西門町是許多外籍觀光客必去景點之一。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／綜合報導

一名曾經來台旅遊的韓國網友日前在網路論壇上發文表示，自己實際來到台灣後，發現這裡的天氣濕熱加上建築物老舊，有種落後國家的感覺。他還說，台灣居民都把衣服曬在外面簡直就是「貧民村」。此外，他寫道，「大家都說台灣女生很正，但實際來到這裡卻發現根本超普。」不過相關言論被貼上微博後，卻瞬間引爆大陸網友的怒火，網友表示，「誰都有資格說，就你們韓國人最沒資格。」

▲南韓網友稱，台灣的建築物老舊，像是落後國家。（圖／翻攝自南韓聰明事）



台灣美食遠近馳名，儘管珍奶、小籠包等「台灣食物」都已進軍海外並取得優秀成績，仍然有許多外籍觀光客特地前來台灣旅遊，大啖最道地的台灣美食。然而根據微博「南韓聰明事」分享的截圖，一名南韓網友日前在網路論壇上分享自己的台灣旅遊心得，他寫道，「台灣的濕度高，建築物就像印度孟買一樣老舊，給人落後國家的感覺。特別是大家都把洗好的衣服晾在外面，讓我覺得這裡根本就是貧民村。」

他同時表示，「這裡的機車多，所以煙很多，不過大家都有要保持乾淨的市民意識，所以空氣還可以。街上還是一樣到處都在播韓文歌。」該名網友還寫道，「有人說台女很漂亮，可是親自去看了才發現根本超普，很多人都戴眼鏡，就像模範生一樣。」不僅如此，他更說，台灣到處都在賣日本漫畫，台灣本身文化資源貧乏，難怪被日本文化和南韓文化掌握。

嫌棄完台灣還不夠，這名網友還指名陸客寫道，「傳統市場比韓國髒亂。陸客也很多，雖然分不太出來，但是通常只要很吵、聲音很尖的就是陸客了。」此文一出隨即引發南韓網友熱議，有網友表示，「台灣又潮濕又陰暗，蟑螂超大隻，路人也不好看」。

不過由於該名網友在文中批評陸客，此文被轉發道微博後瞬間引發大陸網友撻伐。微博網友表示，「我不知道他們哪來的底氣罵台灣」、「韓國人是我見過說話聲音最吵的國家，兩個人聊天就像打架一樣，全世界唯一能把中國人聲音蓋過去的就只有韓國人了」、「亞洲兩個自我良好的國家，一是韓國二是印度，一個是歷史文明的荒漠，一個是現代文明的荒漠」、「最沒素質的就他們了」、「別的不說，他們哪來的臉嘲笑台灣食物啊？吃泡菜樹葉的玩意，一個半島國家海鮮這麼多，卻沒一個能入口的料理，根本就是料理荒漠」等。

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