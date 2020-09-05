　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性侵犯逃不掉！南韓研發新世代「電子腳鐐」搭配5G　聞汗臭阻犯罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼電子腳鐐,科技監控設備。（圖／記者吳銘峯攝）

▲南韓透過電子腳鐐，偵測性侵犯一舉一動。（圖／記者吳銘峯攝）

記者羅翊宬／編譯

電子腳鐐用來監測、追蹤出獄後的性侵犯所在位置，然而不管式在台灣或是南韓，皆曾傳出不少犯人減掉電子腳鐐後繼續做案的新聞。對此，南韓政府擬定計畫要投入新世代電子腳鐐研發，可透過偵測汗味、體味、皮膚排出物質等生理資訊，來監測犯人的身心靈狀態，甚至能早先一部預防犯罪，預計2023年上路。

根據《韓聯社》報導，南韓推出「新世代智能半導體技術研發事業」，其中便包含電子腳鐐所需的半導體研發。該技術由FYD（에프와이디）、Melpeo（멜퍼）、Hyperion Tech（하이페리온테크）等電子零件製造商投入相關研發與生產工作，預計2023年能投入市場。

報導指出，目前南韓境內廣泛運用的第五代電子腳鐐，以GPS定位系統向法務部中央管控系統定時傳送位置，並搭配4G通信技術；然而研究團隊的目標，是希望在第七代電子腳鐐研發中，融入半導體晶片，以5G通訊技術為基礎，搭配人工智慧（AI），透過監測生物信號反應來達成遠端監控犯人的效果。

若第七代電子腳鐐順利研發，不僅能更快向法務部中央管控系統傳送訊息，更能即時測得犯人的酒精濃度等，藉此釐清犯人有無飲酒過量、甚至吸毒。

►只搶到248元！無業男駕貨櫃車「四處徘徊」 搶落單女後刺胸棄屍

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
金曲歌手嚴詠能台上倒下！送醫搶救宣告不治　享年50歲
蔡依林「雙腿內側流滿鮮血」！深夜照網嚇傻：妳怎麼了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性侵犯逃不掉！南韓研發新世代「電子腳鐐」搭配5G　聞汗臭阻犯罪

任性報復川普硬違規！伊朗鈾庫存超10倍　聯合國：未達核武器標準

CNN：川普「10月疫苗上市」完全錯誤　俄疫苗有效卻需更多數據

白宮徹查政府涉中資金　新一輪抗中對策將展開

以色列首都街頭下「大麻雨」　無人機免費空投數百包

伊朗卡車「氯氣罐爆炸」217傷！官員揭內幕　最新殘骸現場曝光

漢人打輸印度軍隊！傳蒙藏體校生慘當解放軍「肉靶」...陰招盡出

每天喝尿+塗抹！26歲男3年養出「6塊腹肌」讚：能量飲料

日政壇傳最快10月解散眾院！防疫vs正式政府　新首相挑戰雙面刃

強颱梅莎來犯...北韓「數十人傷亡」災情慘重！地方官遭開刀重懲

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

林明進交保後低調現身：沒委屈　13分鐘快閃...工廠將開放退貨

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

GAI深情表白老婆「是我的責任、緊箍咒」　眼眶泛淚：星星月亮我都願意給她

性侵犯逃不掉！南韓研發新世代「電子腳鐐」搭配5G　聞汗臭阻犯罪

任性報復川普硬違規！伊朗鈾庫存超10倍　聯合國：未達核武器標準

CNN：川普「10月疫苗上市」完全錯誤　俄疫苗有效卻需更多數據

白宮徹查政府涉中資金　新一輪抗中對策將展開

以色列首都街頭下「大麻雨」　無人機免費空投數百包

伊朗卡車「氯氣罐爆炸」217傷！官員揭內幕　最新殘骸現場曝光

漢人打輸印度軍隊！傳蒙藏體校生慘當解放軍「肉靶」...陰招盡出

每天喝尿+塗抹！26歲男3年養出「6塊腹肌」讚：能量飲料

日政壇傳最快10月解散眾院！防疫vs正式政府　新首相挑戰雙面刃

強颱梅莎來犯...北韓「數十人傷亡」災情慘重！地方官遭開刀重懲

口罩國家隊之光！康那香推秘密武器　產能暴增5倍「一天50萬片」

快訊／國道中山高離奇車禍！1乘客突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

美樂蒂、布丁狗體內裝甜點？三麗鷗「半解剖公仔」讓你一窺角色構造

國際熱門新聞

漢人打輸印度軍隊！蒙藏裔慘當解放軍「肉靶」

10歲童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

每天喝尿！26歲男3年養出「6塊腹肌」

性侵犯逃不掉！南韓電子腳鐐搭配5G　汗臭阻犯罪

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

CNN：川普「10月疫苗上市」完全錯誤

他迎娶千金！500賓客突收新娘鹹濕片

她到超市買冷凍雞塊「摸到大便」崩潰

白宮盤點各部門中國相關經費資料

報復川普硬違規　伊朗鈾庫存超10倍

以色列首都街頭下「大麻雨」

搖擺州才關鍵　奪俄亥俄就能進白宮　

沒申請許可！她55萬鱷魚包慘被海關銷毀

更多熱門

相關新聞

日政壇傳最快10月解散眾院！

日政壇傳最快10月解散眾院！

日本首相安倍晉三表明辭意後，待自民黨新任總裁出爐料將成下任首相，目前呼聲最高的是內閣官房長官菅義偉，一旦上任首先要面對是否解散眾議院改選，這也可能成為一把雙面刃。

iPhone 12 僅有一款是「5G極速款」！　它才能支援5G毫米波

iPhone 12 僅有一款是「5G極速款」！　它才能支援5G毫米波

北韓颱風死傷數十人！傳當局要嚴懲地方官

北韓颱風死傷數十人！傳當局要嚴懲地方官

北韓快射了！美衛星相片分析：準備潛射飛彈

北韓快射了！美衛星相片分析：準備潛射飛彈

海神直撲！九州千家7-11預防性停業

海神直撲！九州千家7-11預防性停業

關鍵字：

日韓要聞南韓電子腳鐐法務部半導體5G

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

快訊／50歲金曲歌手「台上突然靜止」頭朝下栽倒！緊急送醫

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

蔡依林「雙腿內側流滿鮮血」白褲染紅！

23歲超美3寶媽「綁鐵賺錢」！領到薪水感動爆哭

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

人妻婚外情被抓包　行車紀錄器「要親奶奶」成鐵證

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

「婆婆殺了我」苦媳輕生　醫揭4盲點

快訊／勞保年改月領金砍1/3？勞動部3聲明：是逐步

女警花市抓違規！男熊貓跪了求饒

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

故意撞死2人！他下車興奮跳舞

驚悚畫面曝！中和2機車碰撞倒地…騎士「噴飛對向車道」遭輾斃

更多

最夯影音

更多
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面