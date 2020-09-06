菅義偉「無派閥、非世襲」…當選將創自民黨首例！　年輕議員力挺

▲菅義偉「無派閥」、「非世襲」出身的背景。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本首相、自民黨總裁安倍晉三日前表明辭意，目前角逐總裁的人選中以內閣官房長官菅義偉呼聲最高。菅義偉「無派閥」、「非世襲」出身的背景，若順利當選總裁將創自民黨首例。

日本首相安倍晉三表明辭意後，自民黨總裁也出缺，自民黨中央已決定14日舉行總裁（黨主席）選舉。自民黨總務會日前決議總裁選舉不辦黨員投票，改採由兩院議員總會選出的簡易選舉方式，有利於獲黨內主要派閥支持的菅義偉選情。

日本時事通信社報導，過去在自民黨內經常可以看到以總裁大位作為目標的政治人物，都相當仰賴「派閥人數力量」，以近30年來選出的總裁為例，幾乎都是國會議員世家的第2代或第3代人物。

表態參選這次自民黨總裁的3人中，前幹事長石破茂和政調會長岸田文雄都是繼承父親留下的選區，也都各自率領一個黨內派閥；反觀菅義偉不僅不歸屬任何派閥，也未承襲父執輩選區，如果菅義偉能順利當選，這樣的出身背景將創自民黨首例。

▲日本自民黨總裁參選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）



岸田文雄率領的岸田派有47名成員，石破茂率領的石破派則有19名成員。

菅義偉從政後曾加入過自民黨內的平成研究會（現在的竹下派）及宏池會（現在的岸田派），但都因為不同原因退出派閥，後來主張「消除派閥」，從2009年起不參加任何派閥。

雖然過去在總裁選舉時，曾有過在參選前形式上離開所屬派閥的前例，但實質上在競選時還是受到派閥相挺，跟菅義偉的情況大不相同。

菅義偉沒有形式上的派閥歸屬，但會定期參加由無派閥年輕議員組成的幾個團體，被認為很會照顧後進，所以這些約30人規模的團體，也被視為「菅派」。

在日本政壇上，但凡家族中有人是政治人物，並在選區或政治路線上繼承前人的例子，就被視為「世襲」，從1991年擔任總裁的宮澤喜一以後，自民黨總裁都有世襲背景，除了前首相森喜朗的父親是地方町長外，其他總裁的父親全是眾議員。

菅義偉的父親雖然是秋田縣舊雄勝町議員，但他自己是經過國會議員秘書、橫濱市議員等經歷，靠努力打拚在1996年當選神奈川選區的眾議員。

菅義偉如果順利當選總裁，將是自民黨內第一位出身秋田縣、同時也是第一位從法政大學畢業的總裁；出身東北地區的總裁，則是繼前首相鈴木善幸、二次大戰後的第2人。

父親及祖父都是前眾議員的岸田文雄出身東京，畢業於早稻田大學；父親歷任前鳥取縣知事、前參議員及前自治大臣等職的石破茂，出身鳥取縣，畢業於慶應義塾大學。

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