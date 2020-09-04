喀什米爾火線　4天內印度兩軍官在實控線遭狙擊手射殺

▲過去4天內，印度陸軍連續兩名軍官在喀什米爾實控線附近被狙擊手射殺。(示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度媒體報導，印度陸軍一名軍官2日在喀什米爾實控線(實際控制線)附近被對面(巴基斯坦)狙擊手射殺，這已經是過去4天內發生的第二起類似事件。

印度陸軍和警方官員稱，遭襲擊喪生的軍官被部署在喀什米爾實控線附近的塔肯迪(Tarkundi)地區的前沿位置，不幸遭到實控線對面狙擊手射殺。印方官員表示，事發稍早前，印軍與該地區的對面敵軍曾使用輕武器短暫交火，但未造成印方任何人員傷亡或破壞。

另一方面，這名軍官被射殺的同時，在喀什米爾河谷的古雷茲(Gurez)地區也發生了跨越實控線的交火，印方4棟住宅、1所政府學校大樓和1所伊斯蘭宗教學校建築被燒毀。之前的8月30日，一名來自阿姆利則的錫克教團軍官也在喀什米爾實控線附近的拉喬里瑙謝拉地區疑遭狙擊手射殺。

據印度官方統計，今年以來，在喀什米爾實控線和延伸的印巴198公里長的邊境線沿線發生的跨境交火、炮擊、衝突和偷襲事件中，已經有17名印度陸軍和邊境安全部隊士兵、3名為陸軍工作的平民搬運工、7名武裝分子和跨境滲透人員以及同等數量的平民被殺。