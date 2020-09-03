日本又一細菌戰部隊名冊曝光　雲南放毒造成20萬人死亡

▲▼大陸舉辦侵華日軍細菌戰史料檔案專題展，首度公開細菌戰部隊「岡字九四二〇部隊」的成員名單。(圖／翻攝自大陸網站)

國際中心／綜合報導

二戰期間，日軍曾成立多支細菌戰部隊。當中最晚的一支，是1942年在新加坡成立的「岡字九四二〇部隊」。1942年，日軍曾在大陸雲南實施過兩次大規模的細菌戰，造成20萬人死亡，參與作戰的細菌戰部隊裡，就包括「九四二〇部隊」。

位於黑龍江省哈爾濱市的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」周三(2日)舉辦《侵華日軍細菌戰史料檔案專題展》，首度對外公布了這支部隊的成員名單。

「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」館長金成民告訴記者說，這份名冊是在日本「國立公文書館茨城分館」裡被發現，裡面登記了468人的個人資訊，包括所有成員的姓名，出生日期、原籍、職務、原部隊資訊、親屬資料等。當中「七三一部隊」、「一八五五部隊」、「一六四四部隊」等細菌部隊成員佔226人。此外名冊登記有屬於「九四二〇部隊」核心管理階層的將官一名、校官13名和技師8名。

金成民指出，之前相關檔案文獻極少，所以對「九四二〇部隊」的基本形態及戰時行為的研究缺乏資料，因此這本名冊對研究日本細菌戰體系有極其重要的史料價值。