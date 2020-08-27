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韓國輕航母計畫遭國會反對：純屬浪費預算！

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▲▼南韓國防部發表的航母設計圖。（圖／翻攝自南韓國防部官網）

南韓國防部發表的航母設計圖。（圖／翻攝自南韓國防部官網）

國際中心／綜合報導

《韓民族日報》周三(26日)報導，韓國國會25日對國防部近期推進的輕型航母計畫發表意見指出：「整體配置和維護將耗費30至40兆韓圜(約7325 億至9765億元新台幣)，用如此巨額費用來建構跟國家安全威脅無關的戰力，純屬浪費預算」。

曾擔任聯合參謀本部作戰長的未來統合黨議員申源湜26日在國防委員會會議中說：「要想讓輕型航母在大海中航行，就需要神盾艦和新一代護衛艦、核動力潛艇等來保護它，如果把這些費用也計算在內，至少耗資12兆韓圜，再加上運作及維修費用，則需要30至40兆韓圜。」

申源湜指出：「韓國的國家安全威脅首先是北韓的核武器、導彈和遠端火炮。將如此巨額費用投放到跟國家安全需求並無直接關係的地方是否有必要，讓人懷疑。」

申源湜認為，國防部的邏輯是「為了保護海上交通，需要輕型航母」。然而對韓國非常重要的麻六甲、荷姆茲海峽等海上交通要道並非透過軍事力量，而是透過韓美同盟及跟亞洲國家的外交合作來保護的」。

對此，國防部長官鄭景鬥答覆說：「輕型航母是針對30年、50年以後的戰力，所以必須從現在起進行準備。由於從成立項目到最終出現成果，可能需要至少13至15年或更長時間，年度投資費用在國防預算範圍內是可以接受的。」 國防部8月10日在國防中期計畫(2020至2025年)裡披露，將從明年起推動3萬噸級輕型航母項目。

韓國《中央日報》26日報導，為了保障韓國軍方大力推動的輕航母設計工作順利進行，韓國軍方計畫首先採購20架搭載到韓國輕航母上的F-35B垂直起降戰鬥機，之後再採購20架F-35A常規起降戰鬥機。

軍方相關人士說：「在進行韓國輕航母甲板等艦體主要部位的設計時，需要F-35B的具體資料資訊。但洛克希德馬丁公司以保密為由，拒絕在簽訂採購合同之前向我方提供具體資料。」

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