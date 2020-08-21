　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍讓F-16飛行員跟人工智慧空戰大車拼　AI完勝！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲AlphaGo模擬飛行對抗賽中，人工智慧系統以5比0擊敗美國空軍的F-16戰鬥機飛行員。(圖／DARPA官網照片)

AlphaGo模擬飛行對抗賽中，人工智慧系統以5比0擊敗美國空軍的F-16戰鬥機飛行員。(圖／DARPA官網照片)

國際中心／綜合報導

美國軍方周四(20日)舉行了一場人工智慧(AI)空戰演算法跟F-16戰鬥機飛行員對抗的比賽，結果AI完勝。

The Drive網站「戰區」專欄周四報導，美國國防部日前舉行的AlphaGo模擬飛行對抗賽中，人工智慧系統以5比0的戰績擊敗了美國空軍F-16戰鬥機的飛行員。

這場模擬飛行對抗賽由美國國防部「高級計畫研究局」(DARPA)主導，該專案則是美軍「空中作戰進化」(ACE)專案下的子項目，旨在探索人工智慧能夠如何幫助飛行員提升空戰能力。具體負責這次模擬飛行對抗的，是僅有30名員工的赫倫系統公司。

這次競賽是自2019年11月開始一系列競賽的最後一場。首場競賽中各小組使用的是模擬的F-15戰鬥機，而在今年1月進行比賽開始改用F-16戰鬥機，本周的最後一場比賽同樣也用了F-16戰鬥機。

報導指出，目前還不清楚這次比賽的結果對「空中作戰計畫」(ACE)進化專案有何影響。DARPA之前曾表示，希望這次活動至少能「激勵和擴大人工智慧的開發」。

「空中作戰進化」項目的第一階段將於明年結束，其中包括試驗讓人工智慧系統操縱飛行器，藉此讓新螺旋槳和噴射式發動機驅動的無人機具備自主作戰能力。來自「空中作戰進化」專案軟體和硬體成果，能夠説明改善無人飛行器的自主操作能力，也能為飛行員駕駛飛機時提供協助。這些系統可能會在2024年左右移交給美國空軍。

美國「空軍研究實驗室」(AFRL)自主能力研究第3小組(ACT3)也在研究一套獨立的系統，旨在探索未來自主和半自主無人機的潛能，以及人工智慧在開發「虛擬副駕駛員」中的應用。

有趣的是，這套系統程式被命名為R2-D2，正是《星際大戰》電影系列中那個有趣的機器人的名字。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
北市公布18家「違規收檢疫者旅館」
iPhone12長這樣！「超精準模型機」實拍照曝光
封殺大陸OTT服務愛奇藝恐下架 　國台辦回應了
葉彥伯哽咽喊「重來還是會做」　陳時中回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍讓F-16飛行員跟人工智慧空戰大車拼　AI完勝！

游泳完頭暈3天反胃！她耳朵狂傳沙沙聲　竟挖出「芝麻版水蜘蛛」急診護理師尖叫

平壤市民傳被逼「食用愛犬」！俄使館發文解釋「這原因」：金正恩很愛狗

13歲墜少女愛河！她慘遭假愛人「揪兄弟共用」　3年後還被100亞洲男蹂躪

拜登的北韓政策：停止無意義會面　「戰略忍耐」或成關鍵

狂打10瓶血清才有用！他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

川普喊「11月前要生產疫苗」　FDA官員撂狠話：批准不安全疫苗就辭職！

13歲童「胃潰瘍穿孔」死在沙發…母親甩門去酒吧　冷回：她是裝的啦

大白鯊屍沖上岸「肝臟全破裂」　追背後兇手…竟是「胃口被養大的殺人鯨」

肯伊威斯特送連署書晚14秒　遭威州否決總統參選資格

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

美軍讓F-16飛行員跟人工智慧空戰大車拼　AI完勝！

游泳完頭暈3天反胃！她耳朵狂傳沙沙聲　竟挖出「芝麻版水蜘蛛」急診護理師尖叫

平壤市民傳被逼「食用愛犬」！俄使館發文解釋「這原因」：金正恩很愛狗

13歲墜少女愛河！她慘遭假愛人「揪兄弟共用」　3年後還被100亞洲男蹂躪

拜登的北韓政策：停止無意義會面　「戰略忍耐」或成關鍵

狂打10瓶血清才有用！他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

川普喊「11月前要生產疫苗」　FDA官員撂狠話：批准不安全疫苗就辭職！

13歲童「胃潰瘍穿孔」死在沙發…母親甩門去酒吧　冷回：她是裝的啦

大白鯊屍沖上岸「肝臟全破裂」　追背後兇手…竟是「胃口被養大的殺人鯨」

肯伊威斯特送連署書晚14秒　遭威州否決總統參選資格

當小米酒遇上高梁酒！金門花蓮包機互飛　雙城互惠遊帶動商機

馬大偉解盤／NBA獨行俠vs.快艇　東東太強獨行俠瞬間成長

台南安平造船廠吊掛漁船引擎　工人慘遭擊中頭部送醫身亡

棉花糖白汪滾進「巧克力大噴泉」　媽氣炸想料理...網笑：土窯啦！

中職／張志豪膝蓋有點腫未先發　兄弟拉上左右牛棚投手

畫面還清白！暴龍總裁慶封王遭警猛推還挨告　沉痛聲明：只因我是黑人

打造隱藏版虛擬藝術館！陶亞倫VR創作10個「不在場空間」首曝光

中職／幻象2000全猿主場衝場　中職史上第5次

烏龍密醫冤案終還清白　台中精神醫師：10年網路霸凌向誰討公道

台東女嬰疑遭虐…爸接回見「滿臉瘀青」超痛心！　保母瞎扯：8月女嬰打的

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

中共要武統台灣就像征服香港　西方無能為力

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

即／北韓金與正受託「統治國政」！

女街友將臨盆　護理師路邊協助分娩

台遠洋漁船被控虐待漁工　美下令禁止交易、入港

民主黨最新黨綱「刪一中政策」　只剩《台灣關係法》

撤僑專機罹難者確診！　搜救地成培養皿「26名救援人員」中了

超狂午睡！越南上班族「5人一室不見頭」

以色列16歲少女酒後遭逾30男輪暴

南韓醫師今集體罷工！篩檢院所可能被迫關閉

前川普策士班農　募款詐欺被捕

更多熱門

相關新聞

台達電IA業務續強　下半年將優於去年同期

台達電IA業務續強　下半年將優於去年同期

新冠肺炎（COVID-19）疫情引爆「工業自動化」（IA）商機，也帶動口罩、防護衣等防疫醫療產業需求，台達電（2308）今年上半年財報成績表現亮眼。不過，台達機電事業群總經理劉佳容也指出，儘管IA訂單下半年成長趨緩，在智慧製造需求逐漸回溫下，IA業務仍會比去年同期好。

NEC第四座「卓越中心」座落台灣

NEC第四座「卓越中心」座落台灣

台達電強打「客製化IA」　市場銷售表現亮眼

台達電強打「客製化IA」　市場銷售表現亮眼

iKala獲1,700萬美金B輪投資

iKala獲1,700萬美金B輪投資

澳軍事專家：F-16可助台穩定局勢

澳軍事專家：F-16可助台穩定局勢

關鍵字：

人工智慧AlphaGoF-16DARPAAI

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面