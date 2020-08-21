美軍讓F-16飛行員跟人工智慧空戰大車拼　AI完勝！

▲AlphaGo模擬飛行對抗賽中，人工智慧系統以5比0擊敗美國空軍的F-16戰鬥機飛行員。(圖／DARPA官網照片)

國際中心／綜合報導

美國軍方周四(20日)舉行了一場人工智慧(AI)空戰演算法跟F-16戰鬥機飛行員對抗的比賽，結果AI完勝。

The Drive網站「戰區」專欄周四報導，美國國防部日前舉行的AlphaGo模擬飛行對抗賽中，人工智慧系統以5比0的戰績擊敗了美國空軍F-16戰鬥機的飛行員。

這場模擬飛行對抗賽由美國國防部「高級計畫研究局」(DARPA)主導，該專案則是美軍「空中作戰進化」(ACE)專案下的子項目，旨在探索人工智慧能夠如何幫助飛行員提升空戰能力。具體負責這次模擬飛行對抗的，是僅有30名員工的赫倫系統公司。

這次競賽是自2019年11月開始一系列競賽的最後一場。首場競賽中各小組使用的是模擬的F-15戰鬥機，而在今年1月進行比賽開始改用F-16戰鬥機，本周的最後一場比賽同樣也用了F-16戰鬥機。

報導指出，目前還不清楚這次比賽的結果對「空中作戰計畫」(ACE)進化專案有何影響。DARPA之前曾表示，希望這次活動至少能「激勵和擴大人工智慧的開發」。

「空中作戰進化」項目的第一階段將於明年結束，其中包括試驗讓人工智慧系統操縱飛行器，藉此讓新螺旋槳和噴射式發動機驅動的無人機具備自主作戰能力。來自「空中作戰進化」專案軟體和硬體成果，能夠説明改善無人飛行器的自主操作能力，也能為飛行員駕駛飛機時提供協助。這些系統可能會在2024年左右移交給美國空軍。

美國「空軍研究實驗室」(AFRL)自主能力研究第3小組(ACT3)也在研究一套獨立的系統，旨在探索未來自主和半自主無人機的潛能，以及人工智慧在開發「虛擬副駕駛員」中的應用。

有趣的是，這套系統程式被命名為R2-D2，正是《星際大戰》電影系列中那個有趣的機器人的名字。