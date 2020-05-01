墊底苦練翻身　陸「女槍王」狙擊賽狂電第二名23分

▲白宇曦（圖中）擊敗一百多名狙擊精英，拿下解放軍北部戰區狙擊考核第一名。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

解放軍某合成旅上士白宇曦由於身材嬌小、語氣柔順，在同袍眼中是個不折不扣的「萌妹子」。不過，白宇曦卻有著與外表截然不同的「狙擊手」身份，而且，她還在北部戰區陸軍狙擊手集訓考核中，一舉打敗數百名精英參賽者，拿下第一名，領先第二名的分數達到23分，被外界封為「女槍王」。

《新華網》報導，當參賽者獲知PK掉所有男兵，被評為「狙擊槍王」的是個女兵時，都吃驚地張大嘴巴。這名第80集團軍某合成旅上士白宇曦，外型和電視劇中的冷酷狙擊手截然不同，是個身軀嬌小、面帶微笑、語氣溫柔的清秀「萌妹」。

▲解放軍「女槍王」白宇曦在叢林裡進行狙擊訓練。（圖／翻攝新華網）

不過，同袍透露，白宇曦走上「女槍王」之路也曾歷經坎坷，嚐過淘汰墊底的滋味。白宇曦表示，為強化手指扣動扳機時的敏感度，得脫下手套練習射擊，「時間久了，手指被寒風吹裂流血，在漫天黃沙的惡劣環境練習瞄准，風沙吹得眼睛直淌眼淚也不能喊苦。」

▲女槍王白宇曦（圖中）在狙擊賽中狂電第二名23分。（圖／翻攝新華網）

15分鐘內全副武裝完成鑽洞穴、翻高板、跳深坑、過雲梯、扛彈藥箱等多個障礙，成為白宇曦得面對的「噩夢」。白宇曦提到，看著別的隊員一個個通過，「平時也沒少練，可是和男兵比起來，差距還不小。」

最後，白宇曦憑著不服輸的精神及不停地增加練習，在北部戰區陸軍狙擊手集訓考核中，擊退數百名狙擊高手，完成超限、夜間射擊等課目考核，以805分的絕對優勢奪得冠軍，成為名副其實的「女槍王」。