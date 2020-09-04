　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／在新冷戰年代，美國正在為新熱戰作準備？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務卿龐沛奧宣布美中進入「新冷戰時代」。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)日前在加州的「尼克森總統圖書館」發表了所謂「給共產中國的新冷戰檄文」。當中，蓬佩奧直指尼克森當年推動美國與中共關係正常化的做法是錯誤的、失敗的，造成中共今天對世界的威脅日增。因此自由世界應該團結一致對中共施壓，而非繼續放任他坐大。

當年尼克森／季辛吉結束美、中全面對抗與冷戰，是錯誤和失敗的嗎？當今川普／蓬佩奧發動的「全面抗中」新冷戰策略是正確的嗎？未來會成功嗎？關於前者，我不以為然。關於後者，我強烈懷疑。

其實，無論懷柔中共或是對抗中共，對美國來說，目的都只有一個：為了美國利益。當年的1970年代初，在政治上為了拉攏中共對抗蘇聯、以及儘早完成讓美國「一個頭兩個大」的從越南撤軍問題。以及在經濟上覬覦中國龐大的市場和廉價勞力，尼克森政府敲開了中國的大門。1979年，卡特政府乾脆拋棄台灣，跟中共建交。

這套「中美友好」戰略一直維持了40多年，證明了多年來美國政府認為這套戰略對美國是有利的。直至如今的川普政府，一下子就把前人的所有努力全推翻了。Why？

原因是這幾十年下來，中國富了、也比較強了。反之，美國卻喪失了大量的工作機會，以及出現對中國的巨大貿易逆差（2017年度高達3752億美元）。川普政府抓住美國這個痛點，掀起「讓美國再度偉大」、「全面反中」的風暴。吹響「讓美國再度偉大」這個號角，意味著川普認為他當選時的美國巳經不偉大，他更認為，「美國要偉大，必須先反中」。蓬佩奧的「給共產中國的新冷戰檄文」就這這麼來的。

但什麼美國會走到今天這一步呢？川普把責任完全推到中國身上。事實上真的如此嗎？ 中國大陸改革開後，美國是受益者之一。只是，賺到錢的，都是跨國的大企業（例如蘋果、可口可樂），全球化的浪潮卻造成美國大量產業外移。與此同時，國內許多產業升級的步伐卻十分緩慢，造成大量工作機會流失。

如果說，美國願意多採取一些社會主義措施，向大企業和富人加稅，是可以在某種程度上攺善勞工生活的。無奈美國政府見到「社會主義」這個詞就像見到鬼一樣，避之唯恐不及。不但不對大企業和富人加稅，還要給他們減稅！這本來就是共和黨一貫的主張，目的是吸引他們多多投資，在國內創造就業機會，或是給產業升級、或是給勞工們加薪。

去年「福斯財經網」點名，包括電商龍頭亞馬遜，影音串流平台網飛（Netflix）、通用汽車、油巨擘雪佛龍（Chevron）、電腦公司IBM等60多家大企業沒繳過一毛錢聯邦稅。當中，亞馬遜市值換算超過新台幣20兆元，卻連續兩年不用繳聯邦稅，甚至還獲得退稅！讓人難以釋懷的是，亞馬遜非但沒增加多少工作機會，前陣子還傳出裁員、以及剝削勞工、是不折不扣「血汗電商」的新聞！

美國的產業沈痾與貧富不均問題，川普政府並非不知道。但是為了爭取人民支持、爭取選票，在發起「打擊魔鬼」的群眾運動時。選擇攻擊的對象最好是外國人（比較不會引起國內分裂）。非法移民很好，每年賺走數千億美元順差的中國，更是一個完美的打擊對象。

川普政府反中，我沒意見。只是把所有責任都推到別人的身上，只凸顯美國的流氓氣質。這種「甩鍋」手法，不由得讓人想起1949年國民黨政府被迫撤出大陸時，杜魯門政府發表的《中國白皮書》（China White Paper），把丟失大陸的責任撇得一乾二淨。國民黨政府則認為是美國是始「亂」終棄。 因為日本投降後國共內戰期間，美國一直要調停，強迫國共和談。國民黨認為自己好幾次快要把共產黨消滅了，卻因為美國的從中作梗而功敗垂成。

當中最著名的一次，是1946年6月的「四平之役」後，林彪北逃，孫立人率新一軍追過松花江北岸，抵達雙城，離哈爾濱不足100公里，毛澤東已下令林彪準備棄守哈爾濱。但這時候杜魯門讓特使馬歇爾一再向蔣介石施壓。6月6日，蔣介石被迫下令停止追擊中共的東北民主聯軍，恢復國共談判。史稱「第二次停戰令」。後來的結局大家都知道：東北丟失，大陸政權易手。當時美國國內外都有人指美國對此有責任，杜鲁門政府卻悍然說：「不關我事」！

當然，美國政府「甩鍋」不只這一回。1980年代「日本第一」口號喊得震天響之際，日本對美國享有巨大貿易順差。結果，1985年9月22日，美國、德國、英國、法國在紐約廣場飯店要日本簽下著名的「廣場協議」，逼迫日圓大幅升值，接下來，日本跌進「失落的二十年」裡。

從此，美國的貿易逆差和失業問題就解決了嗎？當然不！美國的產業結構和升級問題並未解決。海外開發中國家低廉的資源和勞動力，不斷吸引美國的產業外移。接下來，比日本更可怕的經濟體（中國）出現了。川普政府逮住機會，舉起反中大旗，揭開了「新冷戰」的帷幕。

川普政府要反中，旁人無權置喙，但蓬佩奧跑到別人的紀念圖書館裡說三道四，指別人的中國政策是錯誤的、失敗的，只有我才是對的、才會成功，我認為很不厚道。因為，大家無非都是為了美國利益而已。事實上，如今要反中，蓬佩奧大可學學民進黨政府，一句「時空環境不一樣」，不就得了？何必對已故的總統踹一腳？

但反中真的比較符合全球利益嗎？未必。傳統的想法是：把改革開放的中國納入自由世界體系，可以利用經貿、文化逐漸改變這個國家，不但在經濟上裨益雙方，也可以讓這個世界更安全。這個看法，至目前為止大致上是對的。若是把阿共逼回到封閉時代，或是像北韓那樣，三不五時射彈或拿出核武來嚇唬大家，會是全球之福？

川普政府號召全球反中，除了貿易問題、拚連任等目的之外，還有打壓中國崛起，維繫美國第一霸權的目的。貿易問題可以透過談判解決，連任問題到了11月3日就一翻兩瞪眼。但「保住第一霸權」這個問題就無解了。對美國來說，這是一步不讓的。這才是美國要抗中的核心問題。也許，所謂「新冷戰」，是美國正在為「新熱戰」作準備。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／進口假「MIT」陸製口罩　加利發聲明！
交通大執法3天爆2萬7853件違規　近8成都犯規這類
獨／安徽廠承認8月初進貨到台灣　「跟加利老闆是好友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

失速的列車，迷路的半島　談《屍速列車：感染半島》

國際火線／你今天革命了沒？阿拉伯之春，再回首

雷聲大，雨點小　談《1917》的誤導

茱蒂嘉蘭兩經典《綠野仙蹤》+《星海浮沈錄》越來越夯

維基百科之亂　從茱蒂嘉蘭「被改名」談起

一位大師的誕生： 寇克道格拉斯慧眼　讓庫柏力克發跡

國際火線／不愛江山愛梅根？哈利王子叛離王室解謎

世界之罪／從前有個神經病！莎朗蒂血案始末

世界之罪／莎朗蒂遇害50周年　曼森和他的「血迷宮」

狂聚餐小心「爆醣」！專家授3招「體重不亂飆」...吃飯順序超重要

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

協助伊朗規避石油禁運！美制裁11外企3高階主管

年紀相差20倍！3歲女童公園廁所失蹤　慘遭6旬老翁下手性侵

鬼月雷公無情劈！北韓官媒教人民逃難守則「往高處躲」：雙手摀耳

搬新家第1天！消防員遠赴邊境救火　回來發現「妻＋3孩燒成焦屍」

日本恐怖女鄰居「佯裝有事相求」　十字弓射穿70歲老里長右臂

國際火線／在新冷戰年代，美國正在為新熱戰作準備？

煙火工廠爆炸釀7死、4重傷！建築殘骸四散　親友抱頭痛哭

比誰對北京更強硬！酸川普避西藏問題　拜登：當選將見達賴喇嘛

發誓打爆北韓！南韓研發地對地飛彈「一桿進洞」：精準度世界第一

西太平洋角力！　帛琉總統致信艾斯培「力邀建設美軍基地」

奈許執掌籃網兵符「與KD好關係是關鍵」　想邀好友Dirk當助教

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

中職／悍象打獻出爐　陳仕朋戰德保拉拚對中信首勝、范國宸扛4棒

中職／羅國龍降二軍　餅總：還沒有發揮

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

《秘密南方》北美館以台灣典藏為鏡　照見冷戰異域顏色

北投某幼兒園傳施暴！忘帶湯匙遭用力巴頭　媽心碎：瘀青1週沒消

兼具環保與美觀！高雄厝邁入第10年　中古價貴1~2成仍有人買單

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

活牛貨輪船難　航跡：直撞颱風眼

即／美股道瓊狂洩807點　那指跌近5%

27歲母狠殺5子女　最小僅1歲

即／羅伯派汀森傳染疫　新版「蝙蝠俠」停拍

衝刺砍警！她下秒遭連開4槍身亡

別再過來！59歲英勇男大吼徒手「阻車墜河」

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍

美警逮捕面罩套頭　非裔男1周後亡

搜救犬聞到　貝魯特還有生還者！

特斯拉連3天下滑！跌幅超越18%

金正恩煞到她！川普：去北韓為國奉獻

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

曼谷DJ入獄確診　泰國零病例破功

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面