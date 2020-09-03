中印兩軍在邊境部署坦克　已進入彼此射程內

▲外傳印軍的一個坦克團已經部署到斯潘古爾湖和楚舒勒之間。圖為印度的「阿瓊2型」坦坦克。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

《今日印度》周二(9月1日)報導，印度陸軍已經在斯潘古爾湖和楚舒勒之間的平原上部署了一個坦克團。這裡也是8月底時印度軍跟解放軍發生衝突的位置附近。由於印度方面態度強硬，讓位於拉達克地區東部的班公湖南岸局勢驟然變得十分緊張。

《今日印度》稱，印度和中國雙方的坦克已經部署到相距咫尺的地方，進入了彼此的射程內，但同時雙方仍在進行對話。解放軍的坦克和裝甲車輛部署在靠近Kala Top附近的丘陵地區，該地區目前被印軍佔據。

印度軍方說，解放軍的重型坦克和輕型坦克部署位置處在印度駐軍的火力範圍以內。印度駐軍全副武裝，擁有坦克和火炮的支援。《今日印度》表示，由於Kala Top附近的印軍佔據了制高點，擁有地利，因此解放軍坦克和機械化步兵並未再推進。

最新的消息顯示，印軍的一個坦克團已經部署到了斯潘古爾湖和楚舒勒之間，這裡位於8月29日衝突地點的西南方。一般來說，一個坦克團大約裝備近百輛坦克。在一般陸戰場景下，擁有大量主戰坦克的一方顯然具備顯著的優勢。

動用一個完整坦克團意味著要出動旅級甚至師級部隊，但這恐怕已超出印度陸軍在班公湖南岸的保障能力，因此有人懷疑 是媒體報導誇大其詞，實際部署的坦克數量可能遠遠不到一個團。