美指中國有略超過200枚現役核彈頭　胡錫進：少估了！

▲中國擁有的核彈頭數量，200枚起跳。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國五角大廈(國防部)日前公布路最新 的年度《中國軍力報告》，裡面罕見的評估中國有「略超過200枚」現役核彈頭，並且預測中國將在10年內將這個數字「至少增加一倍」。

大陸《環球時報》總編輯胡錫進認為，美方公布的數字刻意低估了中國目前擁有的核彈頭數目。報告中用了「現役」這個詞，目的就是想把數目說少一點。但是大眾一般分不清 楚「現役」和「非現役」核彈頭之間的區別。

一般來說，美、俄核武庫存量大，會有一些核彈頭處於非現役狀態。核彈頭數量越少的國家，非現役率越低，會讓絕大部分核彈頭處於現役狀態。如果形勢緊張，即使有非現役核彈頭，也會重新轉為現役。

國際上對中國核彈頭數量的估計在上世紀80年代即已是200枚以上，中方從未曾正試 證實。至於中國需要多久時間才能把核彈頭數量擴大一倍，10年顯然並非最快時間，這取決於美國在多大程度上威脅中國的安全。換句話說，取決於中國加強核力量的緊迫性。

胡進錫認為，這份新《中國軍力報告》有意低估中國擁有核彈頭數量，同時強調中國擴大核武庫的戰略意向，目的之一是貶低中國核威懾力量，尤其是貶低中國當前核力量塑造美國社會對華態度的能力。二是把國際社會對中國核力量的基礎性認識鎖定在「略多於200枚」，以此作為未來施壓中國與美俄同步裁減核武的基數，壓縮中國發展核力量的空間。

五角大廈的《中國軍力報告》歷來宣傳中國軍事威脅，這一次也不例外，當中卻暗藏了一個壓制中國核威懾力量的圖謀，