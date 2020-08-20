美陸軍准將抓女兵屁屁降級上校退役　拗：只按摩3秒鐘

▲前陸軍准將漢密爾頓因為對女兵作出了不正當行為，遭到撤職和降級。（圖／美國陸軍軍方檔案照片)

國際中心／綜合報導

美國《陸軍時報》(Army Times)周三(19日)報導，一名陸軍准將因為不當行為遭到撤職和降級處分；不過他對上述處分表示異議。

報導指出，這名遭撤職和降級的陸軍准將名叫漢密爾頓(David Hamilton)，原因是他被指控對一名女兵作出了不正當的行為，今年夏天處分確定。

漢密爾頓去年事發後被解除北約快速反應部隊行動主管的職務後，隨後調職到五角大廈，同時等待美國軍方的最終裁決決決。最終，他在今年夏天以上校軍銜退休。

美國軍方發言人史密斯(Cynthia O. Smith)在聲明中說，根據法律規定，「軍官退休時的級別，是根據他們服役表現決定的」。美國陸軍部長決定所有准將和少將的退休級別，而部長認為對漢密爾頓來說最洽當意的級別是上校。

在去年9月漢密爾頓被解職時，陸軍軍方並未解釋具體原因。但根據陸軍刑事調查處司令部(CID)的一份執法報告顯示，漢密爾頓被指控犯有兩項罪行，分別是「虐待性接觸」(abusive sexual contact)和「虐待」(maltreatment)。

報導指出，2019年4月10日，漢密爾頓前往德州胡德堡基地的臨時任務途中，在基林鎮(Killeen)吃完晚飯後，在未得到對方同意的情況下「抓住並拍打」(grabbed and tapped)一名女兵的臀部。

漢密爾頓在事發後的第二天承認對這名女兵有不恰當的觸摸行為。不過他仍透過律師布拉特(Franklin Rosenblatt)否認上述兩項罪名指控。

布拉特向調查人員提供了漢密爾頓的證詞，他表示，這名女兵晚餐後步行回飯店途中出現想嘔吐的情況，他隔著女兵的襯衫在她腰部以上的地方按摩了大約3秒鐘。 漢密爾頓說當時散步的氣氛很「輕鬆」和充滿「 幽默」。但這名女兵表示感覺不舒服，走得比其他人慢。

漢密爾頓在證詞中承認，他曾跟這名女兵談過這種接觸可能會讓她感覺到不「酥胡」。但他表示當時的意圖只是想緩解尷尬，而非承認錯誤。

漢密爾頓的律師布拉特說，這次調查受到了3方面的不公正影響，包括「缺乏透明度和溝通」，導致「誤解和不準確的結論」。

報導稱，調查人員收集了有關該事件的監視器畫面，但布拉特表示他沒有看過。覺得「不酥胡」的女兵姓名和軍銜在陸軍刑事調查處司令部的調查報告都已被隱葴，無法找到她作出回應。