青埔水都計畫明年1月完工　河岸綠帶成市集或表演場所

▲青埔水都計畫明年1月完工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔作為台灣的入口城市，不僅有許重大建設推動，市府水務局並於青埔執行「青埔水都計畫」，保留植栽及河岸景觀，以最小環境衝擊的方式減量設計，落實青埔地區低密度開發的精神。

市長鄭文燦3日由水務局長劉振宇陪同，前往中壢區青埔，視察「休閒與生態結合－青埔水都工程」時表示，青埔地區具有豐富的生態樣貌，相信未來待青埔水都計畫於明（2021）年1月完成後，青埔公園及河岸綠帶可舉行市集或表演活動，相當方便，屆時也會邀請青埔人同樂。

▲市長鄭文燦視察「休閒與生態結合－青埔水都工程」。（圖／市府提供）

經濟部水利署長賴建信表示，一個城市必須有美麗的河川，近年來，桃園市政府積極從事都市的污水處理，改善河川環境，視察看見青埔水都計畫的施工單位，施工的同時兼顧圍籬旁行道樹的空間，並未因工程驟然砍樹，值得讚許。未來在前瞻計畫2.0中，政府也會秉持與美好水環境共存的精神及原則，期許陸續為市民朋友帶來更多的建設成果。

▲▼市長鄭文燦視察「休閒與生態結合－青埔水都工程」。（圖／市府提供）

水務局長劉振宇表示，「老街溪青埔水都計畫」水與環境部分補助3,000萬元，設計階段遇有市民朋友反映青埔地區有候鳥棲息於老街溪河畔，因此市府本於尊重生態的立場，與當地居民及生態團體溝通，除了在施工前進行生態調查外，施工中每季也辦理生態調查並公開資訊，減少施工量體，自行車步道亦迴避現有的喬木，達成生態與市府政策的雙贏工程。包括市議員彭俊豪、經濟部水利署長賴建信、第二河川局長楊人傑、市府水務局長劉振宇、中壢區長鄭詩鈿均一同進行視察。

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