新護照「TAIWAN放大版」規費1300元　明年1月上路、沒過期也能換

記者黃巈禾、陳家祥／台北報導

為進一步提升我國護照封面的台灣（TAIWAN）辨識度，維護我國人海外旅遊權益及便利，經立法院決議，外交部報請行政院核定，調整護照封面設計，以更加彰顯台灣，新版護照預訂明年1月發行。 外交部長吳釗燮表示，舊護照可續用，效期未到也能換新護照，並週知各機關，可排除困擾。

▲舊（左）、新（右）護照。（圖／記者屠惠剛攝）

新版護照的封面設計有三大重點，一、變動最小，保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、國徽、TAIWAN、護照、PASSPORT，以及顏色不變，主要仍是以凸顯台灣辨識度為原則；二、放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」 及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調為「台灣的護照」，清楚且容易辨別；三、登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感。

▲新版護照。（圖／記者屠惠剛攝）

吳釗燮表示，護照效期到了，就可以到領務局這裡來換發，若效期還沒有到，希望用新版的也可以到領務局來換發，程序都一樣，且不是全民一起換。

吳釗燮指出，換發護照也有一個適度的過程，包括通知「國際航空運輸協會」（International Air Transport Association,簡稱 IATA）、週知各國政府、機場、港口海關、移民局等相關機關與各個航空公司，並寄送樣本給國內外相關機關，新版護照有週知各界，造成困擾狀況可以排除。

對於新版護照的經費問題，外交部表示，新版護照僅更動護照封面設計，無涉及其他內頁防偽設計等變動，亦無須重新採買原物料，原採購契約中辦理即可，在年度預算額內以內，沒有增加其額外成本，而新版護照規費與舊護照相同，規費仍然每本1300元。

至於國人何時可以申請新版護照，外交部說明，印製護照流程包括打樣、製版、備料、試印、確認印製品質等程序，並須通知各國政府、海關即航空公司，預計明年1月發行，詳細日期另行通知。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▼外交部針對新版護照相關議題解答。（圖／外交部提供）