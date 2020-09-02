「鋁製項圈」在密室墊子底下搜出　羅嫌恐嚇少女「會電人」

記者吳奕靖、黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄少女遭囚禁66小時，警方1日3度前往羅姓犯嫌家中搜索，終於在羅嫌家中密室找到少女。另現場除查扣出毒品、折疊刀、美工刀各一把外，也發現了少女獲救後向警方表示的「項圈」，不過經證實確定該項圈為鋁製材質，並無通電功能，研判少女當初是遭羅嫌亂騙恐嚇，擔憂遭電擊所以乖乖聽從指示。

▲警方指出，於羅嫌密室內搜出的項圈為鋁鐵材質，並無通電功能。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲羅嫌被移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

高雄少女失聯66小時後，1日上午8時50分在新竹縣竹東鎮被找到，她獲救後曾向警方表示，被囚在密室期間，行動遭到羅嫌控制，被強迫戴上一個黑色項圈，且羅嫌還恐嚇「項圈會電人」，少女擔憂遭到電擊，遂只好乖乖聽從羅嫌指示，被囚禁在房間長達66小時。

根據驗傷初步結果顯示，少女身體並無外傷，脖子無紅腫情形，而警方2日上午針對「項圈」一事說明，表示該項圈確實存在，是在密室內的一塊墊子底下找到的，為鋁鐵材質，上方有一圓圈形狀的接觸點，不過並沒有通電功能，疑似是羅嫌看少女涉世未深，故藉此恐嚇。除此之外，警方於記者會中還透露，在羅嫌密室內另有搜出折疊刀、美工刀各一把及四級毒品，但目前仍需調查物品用途，以及是否對少女餵食毒品。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►最新攻堅影片！撬天花板尋少女 警揭詭異舉動：他找裝潢師設密室

►羅嫌疑給少女餵毒！密室搜出四級毒品 辯「吃抗焦慮藥」

►高雄少女戴項圈遭監禁！好友神記憶…破案關鍵是「備用手機」