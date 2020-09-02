　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「鋁製項圈」在密室墊子底下搜出　羅嫌恐嚇少女「會電人」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖、黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄少女遭囚禁66小時，警方1日3度前往羅姓犯嫌家中搜索，終於在羅嫌家中密室找到少女。另現場除查扣出毒品、折疊刀、美工刀各一把外，也發現了少女獲救後向警方表示的「項圈」，不過經證實確定該項圈為鋁製材質，並無通電功能，研判少女當初是遭羅嫌亂騙恐嚇，擔憂遭電擊所以乖乖聽從指示。

▲高雄少女遭囚禁密室夾層，更多警方攻堅救援畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方指出，於羅嫌密室內搜出的項圈為鋁鐵材質，並無通電功能。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼少女失蹤案_羅嫌移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

▲羅嫌被移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

高雄少女失聯66小時後，1日上午8時50分在新竹縣竹東鎮被找到，她獲救後曾向警方表示，被囚在密室期間，行動遭到羅嫌控制，被強迫戴上一個黑色項圈，且羅嫌還恐嚇「項圈會電人」，少女擔憂遭到電擊，遂只好乖乖聽從羅嫌指示，被囚禁在房間長達66小時。

根據驗傷初步結果顯示，少女身體並無外傷，脖子無紅腫情形，而警方2日上午針對「項圈」一事說明，表示該項圈確實存在，是在密室內的一塊墊子底下找到的，為鋁鐵材質，上方有一圓圈形狀的接觸點，不過並沒有通電功能，疑似是羅嫌看少女涉世未深，故藉此恐嚇。除此之外，警方於記者會中還透露，在羅嫌密室內另有搜出折疊刀、美工刀各一把及四級毒品，但目前仍需調查物品用途，以及是否對少女餵食毒品。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►最新攻堅影片！撬天花板尋少女　警揭詭異舉動：他找裝潢師設密室

►羅嫌疑給少女餵毒！密室搜出四級毒品　辯「吃抗焦慮藥」　

►高雄少女戴項圈遭監禁！好友神記憶…破案關鍵是「備用手機」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／台灣輸出病例日本、越南　印尼船員境外移入
35歲國小狼師告白11歲女童交往4年　姐見「陌生鑰匙」才曝光
最關鍵人物！他揭高雄少女神閨蜜「2事蹟」：換我撐不到10分鐘
快訊／南下抓毒犯！台中警車撞嫌犯車　2警、1嫌送醫
澎湖民宿老闆偷拍美背妹傳臉書！意外曝50萬YouTuber私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「路口車不讓人」屏警強力執法　第1天開出218張違規告發單

「新莊西半球」雪乳妹身分曝！白皙美背震懾新北　IG盡現D級美照

神鬼男出獄扮司法黃牛　騙獄友前女友律師費、和解費穿幫了

基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿　箱內滿排泄物叫聲淒厲...重罰60萬！

幫民宅拆搖晃鐵框　消防員遭「鋼筋刺頸」噴血！加護觀察中

快訊／南下抓毒犯！台中警撞嫌犯車　2警、1嫌送醫救治中

遠房親戚嗆：不敢保證會怎樣！停車糾紛惹訴訟　公親秒變恐嚇事主

「鋁製項圈」在密室墊子底下搜出　羅嫌恐嚇少女「會電人」

朋友偷車打LINE「實況」　粗工收下爽開7天…4萬元飛了

快訊／旗津大汕頭港菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

「路口車不讓人」屏警強力執法　第1天開出218張違規告發單

「新莊西半球」雪乳妹身分曝！白皙美背震懾新北　IG盡現D級美照

神鬼男出獄扮司法黃牛　騙獄友前女友律師費、和解費穿幫了

基隆男凌晨惡意棄養4雛鴿　箱內滿排泄物叫聲淒厲...重罰60萬！

幫民宅拆搖晃鐵框　消防員遭「鋼筋刺頸」噴血！加護觀察中

快訊／南下抓毒犯！台中警撞嫌犯車　2警、1嫌送醫救治中

遠房親戚嗆：不敢保證會怎樣！停車糾紛惹訴訟　公親秒變恐嚇事主

「鋁製項圈」在密室墊子底下搜出　羅嫌恐嚇少女「會電人」

朋友偷車打LINE「實況」　粗工收下爽開7天…4萬元飛了

快訊／旗津大汕頭港菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

平時就要灌輸小孩「3觀念」防歹徒！女律師曝10要點避免被綁架

商務人士縮短居檢維持18國　緬甸疫情上升被降至「中低風險國」

米歇爾連破詹皇柯瑞紀錄卻出局　不忘聲援社會正義獲讚真領袖

快訊／台灣病例輸出日本、越南　印尼船員境外移入

高雄少女被擄66小時「家長管教要更限制」？　呂秋遠一句話點醒爸媽

挑燈夜訓感染U23學弟　響尾蛇林家正：對職業付出態度

中職／樂天客家宴主題日　爆紅客家妹陳明珠球場主持

寵物雲清倉第三波抽「破千澎派零食箱」！　紐西蘭犬貓乾糧、推車55折售完為止

「路口車不讓人」屏警強力執法　第1天開出218張違規告發單

LIVE／健保署趁「美豬牛之亂」悄推自費醫材上限　陳時中14時說明

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

社會熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

高雄少女親曝相處「保全界李宗瑞」驚恐66小時

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

羅嫌稱「學姊有來打工」　警指恐有其他受害者

更多熱門

相關新聞

即將／旗津菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

即將／旗津菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

高雄市旗津區大汕頭漁港驚傳一名男子落海，經過2小時的搜救後，終於找到這名落海男子，但已經失去生命跡象，送醫後仍不治。

郵局「獎金納勞健保」新制突上路

郵局「獎金納勞健保」新制突上路

羅嫌疑給少女餵毒！密室搜出四級毒品　

羅嫌疑給少女餵毒！密室搜出四級毒品　

肉搜大神9點聲明　突破關鍵不在他

肉搜大神9點聲明　突破關鍵不在他

新護照明年1月上路　規費不變沒過期也能換

新護照明年1月上路　規費不變沒過期也能換

關鍵字：

囚禁密室高雄少女項圈通電鋁製影音

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

15歲小小彬升高中了！

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面