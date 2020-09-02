郵局「獎金納勞健保」新制突上路　員工領薪集體傻眼：最多被扣8千

▲郵局發薪日，不少郵工赫然發現薪資被多扣原因曝光。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政過去獎金不計入工資、勞健保薪資水準基數，遭到勞工單位開罰，但提起法律救濟也全部敗訴，今年起依判決改正。昨（1）日發薪日，不少員工發現薪資被多扣後哀鴻遍野，有人最多被扣了8千多元。由於新制突上路員工措手不及，氣得大罵公司「何等粗暴，如何不計較」，對此，中華郵政表示歉意，坦言內部沒有提早跟員工說清楚。

昨日郵局發薪日，員工領薪時赫然發現薪水被多扣，急著在FB社團「郵局郵政全民開講」社團中發問，剛看帳戶9月份的員工薪津，比8月少了657元？！請前輩同仁們解惑。不少員工事後也紛紛回報災情，「少了1500...哭哭」、「少了3918...」、「我少了2800多...天呀！」、「少了3300，今天想起，心都好痛」、「可憐，這個月被扣8千左右，真的要吃土了」、「現在是什麼狀況？」。

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事後才發現，原來是中華郵政因一起判決敗訴，將獎金納入勞健保計入工資、勞健保薪資水準基數造成，若員工還有眷屬加保，被扣的額度則就更高。

▲中華郵政因判決敗訴，依法將獎金納入勞健保計算。（圖／記者周宸亘攝）

中華郵政發言人郭純陽解釋，郵局過去因未把獎金納入勞健保計算遭到勞工單位開罰，事後公司也提起訴願、行政訴訟，再到最高行政法院卻都被判決敗訴，坦言已經盡了一切法律可能及最大努力，希望幫員工爭取讓獎金不加入勞健保，因此也只能依法開始實施。

中華郵政總經理江瑞堂說，行政法院訴訟在108年3月27日判決敗訴，公司內部決議從109年1月1日起適用，今年年終獎金，由於也在7月底發放，跟8月獎金一併申報，所以才會到9月勞健保費大幅增加。

但江瑞堂強調，這是按照政府規定來做，是全國一體適用，主要會影響薪資的時間，就落在有發放獎金的月份，因為工資大幅提高了，也導致員工勞健保費提高，感覺自己被多扣很多薪水。他也坦言，薪資計算新制上路時程，內部確實沒有跟員工講清楚。

台灣郵政產業工會副理事長陳廣志表示，該起判決敗訴時間已過很久了，但公司要正式實施時卻沒有提前告知，非常不尊重工會及員工，突然間發現薪水被扣了，員工措手不及，當然會開始反彈。

▲薪資計算新制突上路，員工爆氣開罵「何等粗暴，如何不計較」。（示意圖／記者唐詠絮攝）

FB社團「郵局郵政全民開講」社團中，就有員工爆氣怒批「扣完錢才通知，先斬後奏嗎？」、「職務加給也不見著落，減薪卻減超快」、「何等粗暴，如何不計較」、「這算變相減薪嗎？」、「突襲式的作法，讓人措手不及」。

但也有員工認為「如果有納入退休金計算基礎，其實不差。當然健保費也是相對的」、「不是算錯多扣，應該是領獎金，致使薪資料提高，所以健保投保薪資也提高，相對的退休金提撥也提高了，對勞工而言並無不利。」

郭純陽則表示，該薪資計算新制不會回溯過去，往後主要會在有發獎金的2個時間點，也就是7、8月以及過年時，薪資會有影響，若員工有不了解的部分，公司也絕對樂意讓員工更清楚了解狀況。

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