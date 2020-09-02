最強閨蜜「一眼記車牌」立功！昨夜飛奔高雄少女家　2人相擁哭了

▲陪同少女北上的閨蜜機警記下車牌號碼，大幅加快警方破案速度。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄年僅14歲的少女遭到羅姓男子（31歲）略誘，獨自北上往新竹準備面試打工，不料卻成了「囚禁66小時」的惡夢。但少女過程中保持警覺，且勇敢與羅嫌斡旋，幸未遭其毒手；父親也曝光女兒返家後近況，原本少女回家後心情看來還算平靜，而當初一眼記下車牌4碼、加快警方破案速度的「神閨蜜」在得知好友歷劫歸來後，昨夜下課立即到少女家中團聚，2名少女相見恍如隔世，忍不住抱在一起哭成一團。

少女原本透過網路尋求打工機會，不料卻成了羅嫌的獵物。羅嫌以「打工面試」為由邀約少女北上新竹，少女不疑有他，在閨蜜的陪同下一同搭高鐵赴約，隨後搭上羅嫌座車離去後就此音訊全無。幸閨蜜機警，在少女離去前悄悄記下車牌4碼，眼見少女失蹤未歸後，立即報案並提供給警方，大幅加快破案速度，並縮短少女遭囚時間。

▲女兒平安歸來，父親直呼「終於可以好好睡一覺」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

見到女兒平安歸來，父親開心難以言喻，直呼「終於可以好好睡一覺了！」父親說，女兒有透露囚禁期間的生活，為了避免遭遇不測，過程中相當勇敢冷靜，強忍心中的恐懼，假意順從配合羅嫌要求，最後警方終於找到密室，並平安將其救出。

父親說，女兒回家後心情還算平靜，沒有太大的起伏，跟家裡的親戚、朋友都是抱在一起，連哭都沒有；但這位拯救少女的「神閨蜜」昨夜補完習後聞訊前來家裡與少女見面，2人相見後當即緊緊抱在一起、哭成一團。

▲少女被囚禁在竹東一處透天厝的4樓密室中。（圖／記者陳凱力翻攝）

少女在回家後，生活也逐步恢復正常，由於遭囚的66小時中僅有吃一餐，其餘時間大多喝水度過，回家後伯父也親自下廚料理、媽媽更準備了豬腳麵線去霉運。父親說，少女就是太懂事了，想幫父母分擔才會主動尋求工作機會，「這次的經歷對她而言真的長大了很多，她跟她的閨蜜2人都學到非常重要的經驗。」

▼羅嫌第一時間遭警壓制，今移送往雄檢複訊，檢方已聲請羈押。（圖／記者吳奕靖翻攝、記者張榮恩攝）