台捷簽三項MOU有疑點　陳揮文：這是醞釀很長的一場秀

▲陳揮文質疑台捷簽署MOU是一場秀。（圖／翻攝鄉民來衝康）



記者蔡文鈴／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團來台參訪，也簽署三大MOU合作計劃，包括新創、資通訊與精密機械產業可望受惠。對此，資深媒體人陳揮文提出疑點，認為這是醞釀很長的一場秀，。

韋德齊日前應邀參加台捷經貿論壇，深化台捷雙方經貿交流，共同簽署三項MOU備忘錄，包括亞洲．矽谷計畫執行中心與捷克Science and Technology Advanced Region （STAR）共同簽署「智慧城市與AIoT交流合作備忘錄」；數位時代與捷克台商會簽署「創新創業合作備忘錄」；財團法人精密機械研究發展中心與捷克台商會簽署「智慧機械合作備忘錄」。

不過，陳揮文1日在網路節目《鄉民來衝康》中表示，捷克議長開的第一槍有可能也是最後一槍，且這個合作備忘錄根本不是官方簽約，這是公會在簽約，「他是一場秀，醞釀很久的一場秀」，況且台灣跟捷克的貿易一年只有8億的美金。

陳揮文也說，從來沒有看過國際參訪團一口氣來89人，而且還是我們華航專機過去載來的，那這個錢是誰出的？秀的目的是什麼？

陳揮文強調，台灣願意跟捷克維持友好關係，但捷克議長不是總統，捷克總統是親中，且支持一中原則，但台灣不管是國民黨還是民進黨有人親中、有人反中，但就是沒有人敢反美，「我覺得這是非常奇怪的地方」。

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