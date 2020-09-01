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捷克團游宜蘭、喝珍奶　游錫堃送上「素還真」：不畏強權

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▲游錫堃致贈韋德齊素還真布袋戲偶。（圖／立法院提供）

▲游錫堃致贈韋德齊素還真布袋戲偶。（圖／立法院提供）

記者蘇晏男／台北報導

捷克參議院長韋德齊1日上午結束演說後，與訪問團在立法院長游錫堃陪同下，到訪宜蘭統藝術中心，除欣賞九天民俗技藝團表演、參觀霹靂布袋戲館外，也品嘗台灣聞名國際的珍珠奶茶。另外，游錫堃也特別致贈韋德齊一尊素還真布袋戲偶，祝福韋德齊一切順心並造福國民，也象徵捷克與台灣「不畏強權，共創未來」的精神。

▲捷克訪團欣賞九天民俗技藝團表演。（圖／立法院提供）

▲捷克訪團欣賞九天民俗技藝團表演。（圖／立法院提供）

立法院新聞稿指出，由於韋德齊（ Miloš Vystrčil）對民俗藝術相當有興趣，游錫堃特別邀請九天民俗技藝團，展現台灣廟會與陣頭文化的美學，讓初次訪台的捷克訪賓印象深刻。而在表演期間，許多訪團成員對珍珠奶茶感到好奇，因此游錫堃也特別為每個人準備一杯珍奶，讓他們能同時享受屬於台灣在地特色的表演藝術和飲食文化。

▲▼游錫堃陪同捷克訪團到訪宜蘭傳統藝術中心。（圖／立法院提供）

▲韋德齊夫妻與捷克訪團品嘗珍珠奶茶。（圖／立法院提供，下同）

表演落幕後，游錫堃帶韋德齊一行人前往霹靂布袋戲館參觀。游錫堃表示，捷克懸絲偶戲自16世紀盛行以來，已成為當地日常娛樂中不可缺少的精神食糧，也是國家重要的文化資產。而在台灣，布袋戲也同樣屬於庶民生活的重要娛樂。

游錫堃指出，如同捷克經典的戲偶卡斯巴瑞克（Punch，潘趣）演出時的場景、詼諧對話與人格特質所呈現的文化背景，台灣的布袋戲也有同樣的文化象徵，更曾被票選為五大「台灣意象」之一；而霹靂布袋戲館正是台灣布袋戲在地化之後的重要代表，黃海岱、黃俊雄等布袋戲大師所創造的史艷文、藏鏡人、黑白郎君、素還真、一頁書、葉小釵等角色，其實某種程度反應了那個時代台灣人民渴求社會公平正義的文化背景，也體現了屬於台灣常民的流行文化，更符合台灣扎根傳統又企圖求新求變的特質和歷史背景。

因此，游錫堃特別致贈韋德齊一尊素還真布袋戲偶，祝福他一切順心並造福國民，也象徵捷克與台灣相似且時間巧合的民主化過程，以及「不畏強權，共創未來」的精神。

▲▼游錫堃陪同捷克訪團到訪宜蘭傳統藝術中心。（圖／立法院提供）

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