韋德齊PO演講全文被讚爆　網淚灑留言：疫情過後去捷克玩

記者蔡文鈴／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）1日到立法院發表演說，結尾時以中文表示「我是一個台灣人」結尾，引來立院全場起立鼓掌達30秒左右。韋德齊隨後也把這段演說PO上臉書，吸引不少網友留言，「謝謝議長，聽完眼眶都濕了」。目前國會頻道上，這段韋德齊的演說影片已累積1.3萬觀看次。

韋德齊日前在政大演講中提到台灣一定要好好守護「自由、真理和正義」，因為這是台灣最好的利劍與盔甲。此外，也讚歎台灣的美麗與好客，並期待台灣與布拉格促成直航，以及經貿、文化等各項合作。

而今日於立法院的演說，韋德齊以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」為題，「沒有痛苦和勇氣就無法成功地實現民主」，台捷兩國有相似通往民主艱難之路，他反省，捷克在1989年（絲絨革命）民主化前，遭受40多年壓迫，「當時沒有太多人站出來反對共產黨，人民排隊等配給供應、看共產洗腦電影、並歡慶歌頌它，雖然不滿，卻沒勇氣改變」，只因「害怕」極權政權，而保持沉默；對於少數挺身而出的異議人士，遭國家祕密警察迫害和監視，捷克人卻漠不關心，只想過著喝啤酒、種菜的日子。

韋德齊說，因為年輕學生與反對派的勇氣鼓舞了社會，後來有越來越多人對共產政權不滿，並增強對自由的渴望，「1989年捷克學生的『絲絨革命』，就如同台灣學生在1990年『野百合學運』角色相似，一樣勇敢。」

韋德齊坦言，自己在絲絨革命前，也跟多數人一樣不喜歡被共產黨統治，卻默不吭聲、向命運妥協，由於學生與西歐、美國民主力量帶來改變的機會，至此他對自己發誓，「將積極奮鬥，爭取民主自由」，不再被動、坐以待斃任憑自由逝去，所以選擇參政。

最後，韋德齊以1963年美國總統甘迺迪著名演講「我是柏林人」，向柏林人民、自由最高價值表示支持。如今，他也用相同的方式向台灣人民表示支持，用中文表達「我是台灣人」，勉勵台灣人以民主的勇氣，戰勝對極權的恐懼，引起全場立委起立歡呼。

韋德齊將這段演說影片PO在臉書上分享，吸引不少台灣網友留言，「我是臺灣人，謝謝議長支持臺灣！」、「疫後第—個想去旅行的國家，捷克，今天聽議長立院演説，感動的眼眶都濕了」、「很感動，謝謝您」、「願台灣、捷克人民友誼長存，為民主自由攜手同行」；還有自稱是捷克人的網友也留言，「感謝議長為台灣發聲，我們很感動，我們也是捷克人。以後若有機會一定會去捷克玩」。

▲捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講。（圖／記者林敬旻攝）



▼捷克參議院議長韋德齊參訪立法院發表演講，全體鼓掌。（圖／記者林敬旻攝）