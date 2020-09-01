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蔡英文大讚「台捷友好」：台灣只要堅持信念必然贏得世界尊敬

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▲蔡英文1日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文1日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

捷克參議院長韋德齊1日到立法院發表演說，並在演說最後以一句中文「我是一個人」做結尾，引發熱議。對此，總統蔡英文1日晚間表示，韋德齊的演說彰顯出台灣與捷克對民主自由精神的共識，「我要謝謝遠道而來的捷克朋友」，他們的視野和決心，帶給台灣莫大的鼓舞，而台灣從不孤單，只要堅持信念，抬頭挺胸，台灣必然會贏得世界的尊敬。

蔡英文在臉書表示，這幾天，韋德齊（ Miloš Vystrčil）率團訪台的新聞，受到舉國的關注，「我們很榮幸，在朝野政黨共同支持下，可以邀請到韋德齊議長在國會殿堂發表演說，彰顯出台灣、捷克對民主自由精神的共識」。

蔡英文指出，透過「台捷經貿投資論壇」（Taiwan-Czech Republic Economic, Trade, and Investment Forum）的舉辦，台灣也見證了智慧城市與AIoT、創新創業、智慧機械等三項合作備忘錄的簽署。台灣和捷克的產業界，將會互相媒合商機，一起拓展國際市場。另外，在文化、觀光、金融、交通等事務上，捷克訪團也和我國有熱絡的交流。

蔡英文表示，「我要謝謝遠道而來的捷克朋友，你們的視野和決心，帶給台灣莫大的鼓舞。沒有錯，台灣從來就不會孤單，只要我們堅持信念，抬頭挺胸，我們必然會贏得世界的尊敬。因為我們是台灣人」。

蔡英文文末也用Hashtag強調，「台捷友好」。

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