游錫堃贈捷克議長紀念「議事槌」：民主價值牽成兩國友誼

▲捷克參議長赴立法院演說，民主友誼牆及簽名留念。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

捷克參議院議長韋德齊率團訪問台灣，1日上午赴立法院發表演說，立法院長游錫堃在演講前於議場內頒贈鋁合金製成的金色「紀念議事槌」當作紀念品，並且贈予韋德齊「立法院國會外交榮譽獎章」一等獎章，也是非邦交國議長中的第一人。

游錫堃會後也以「不畏強權共創未來，就是台灣與捷克最大的共同點」為題在臉書撰文表示，捷克參議院議長韋德齊今天率團前來立法院發表演說，即便受到中國壓力，絲毫未能動搖議長決心。在中國「戰狼外交」觸手伸進世界各國的此時，更顯國家尊嚴與民主的可貴。

游錫堃指出，遙想17世紀的大航海時代，部分台灣與當時名為波希米亞的捷克，曾同時間接或直接地受哈布斯堡王朝統治。當時是由帝國主義短暫繫起歷史緣分，如今，則是因民主價值而牽成自由、繁榮、對等的兩個國家的真摯友誼。

游錫堃表示，韋德齊議長昨天說，這次不僅有全捷克共和國的人民在看、有台灣人民在關心，甚至全世界人民都在看著我們，如何不畏強權壓力，捍衛國格、堅守民主。沒錯，韋德齊議長此行，已向世界證明台灣的存在！

▼捷克參議院議長韋德齊赴立法院發表演說，並與立法院長游錫堃以手肘打招呼。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）