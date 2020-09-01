怪男用刀斬首媽媽「驅魔」　全裸詭異走在街上：她被鬼魂附身！

Naked man, 32, arrested after ‘beheading his mum who thought she was possessed by ghost’https://t.co/4wLvPBJQLh pic.twitter.com/UkEiMXqtdO — The Scottish Sun (@ScottishSun) August 31, 2020

記者李振慧／綜合報導

柬埔寨金邊市街頭日前出現一名怪異裸男，警方上前盤查意外發現，他居然用刀斬首了自己母親，因為他覺得對方「被鬼附身」。警方前去現場發現，死者頭部與身體完全分離，頭上還有因為毆打而造成的瘀青，目前已將男子逮捕並進行精神狀態鑑定。

32歲男子薩曼(Eam Samnang)因為涉嫌殺害同住在一起的65歲母親索卡(Hak Sokha)，上月29日被捕後已被移送金邊市法院。警官索文(Chea Sovann)表示，警方29日上午接到報案，有一名男子一絲不掛出現在索森區(Sen Sok)街上，把人攔下後對方表示自己有輕生念頭，帶回警局進一步偵巡意外揭發殺母命案。

薩曼表示，因為他認為母親的身體已被鬼魂佔據，所以才會用刀砍下對方的頭，至於頭上的瘀傷則是在對方死前，他用拳頭把人毆打到昏迷。監視紀錄器則拍到，薩曼28日晚間8時40分全裸從家中窗戶爬出，目前尚無法確定詳細的犯案時間。

警方表示，目前很難確定薩曼是否有精神疾病問題，他雖然擁有醫院所開的證明書，但仍然有公司願意雇用他，還會固定給他薪水，工作任職期將持續至2021年。鄰居則表示，事發之前曾看到薩曼全裸走在街上，神情看起來十分恍惚，詳細案情仍待進一步調查。

▼男子殺害母親後，全裸走在街上。（圖／示意圖／視覺中國）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

