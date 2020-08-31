29歲男過馬路莫名遭8槍掃射身亡　司機超氣：他走路太慢了！

▲男因為過馬路比較慢被射殺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州街頭日前發生一起槍擊案件，一名司機因為嫌路人「過馬路走太慢」，竟然就朝對方連開8槍，導致對方當場身亡。警方接到報案抵達現場時，雖然凶嫌早已逃逸，不過後來傳出已經落網。

當地媒體報導，事件27日晚間發生在阿拉巴馬州的聯盟泉市(Union Springs)，29歲男子艾倫(Johnarian Travez Allen)在過馬路時突然遭22歲司機佩恩(Jeremiah Wesley Penn)連開8槍身亡。

佩恩落網後表示，當時他要去商店買東西，因為發現艾倫要過馬路，所以他主動停下來禮讓行人先過，然而覺得對方「走太慢」便和對方吵了起來，一氣之下便朝對方開槍。佩恩後來自己主動投案，目前因涉嫌蓄意謀殺罪被起訴。

An Alabama man was shot and killed apparently for walking too slowly, according to local reports.​ https://t.co/i0mKw4YKwV — FOX6 News (@fox6now) August 31, 2020

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