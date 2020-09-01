再也不怕搞丟三聯單！北市「線上繳學費系統」　簡單3步驟完成設定

記者袁茵／台北報導

中小學於8月31日正式開學，面對過去繳納學雜費、代收代付費用以紙本四聯單、三聯單為主，讓許多家長擔心遺失或破損，還要再到學校申請補發繳費單或到校繳費等。北市教育局1日表示，北市今年全面推廣學雜費電子支付，繳費單以線上為主紙本為輔，搭配電子支付工具更可以一鍵繳費免出門。

北市教育局1日提及，北市家長只要完成以下3個步驟，就可以透過手機繳費及查詢，第一，家長以配發帳號登入校務行政系統，完成親子關係綁定。第二，家長繳回申請書予學校審核。第三，以北市校園單一身份驗證帳號登入校園繳費系統，確認繳費單並使用多元管道繳費（悠遊付、Pay.Taipei、信用卡、ATM等）完成繳費。

▲北市推線上繳學費系統，只要三步驟就能完成繳費動作。（圖／翻攝自台北市教育局校園繳費系統網頁）

北市教育局表示，鼓勵學生或家長以台北市校園單一身份驗證帳號登入校園繳費系統，即可查詢繳費單，並連結Pay.Taipei、信用卡等多元繳費管道，讓家長不用出門即可完成繳費作業，同時搭配使用悠遊付繳費，即能經由APP推播提醒，方便家長收到相關學雜費用繳納資訊，即可隨時線上完成繳款動作，若因隔代教養或其他因素有困難無法操作者，可由學校專案協助。

此外，北市教育局表示，家長完成親子帳號綁定，即可享有北市親師生校園學習及生活E化服務，第一波先使用校園繳費系統服務，預計2021年3月親師生學習整合平臺上線，將提供到離校資訊、線上請假、公布欄、調查表、班級通知事項等專屬學生個人服務，讓家長第一時間掌握學生在校生活。

台北市長柯文哲也於1日在臉書提到，北市很多雙薪家庭，父母工作、家庭兩頭燒，都經歷過小孩弄丟學費、學雜費、或自己忙到過期、根本忘記這件事。不過時代進步了，台北市推出了智慧校園繳費系統，學費、學雜費，通通線上搞定，只要三步驟，很簡單，「趕快去設定吧，不要一直追劇啊！」

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▼北市推線上繳學費系統。（圖／翻攝自柯文哲臉書影片）