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柯文哲：民眾黨還未成熟　「你期望一年政黨多厲害？」　

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▲▼柯文哲受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美麗島民調8月31日公布8月國政民調，其中台北市長、民眾黨主席柯文哲的信任度高於民眾黨好感度，但不信任度也高於民眾黨反感度，被解讀為「成也柯文哲敗也柯文哲」。對此，柯文哲1日受訪時回應，民眾黨才成立一年，「你期望一個一年政黨多厲害？」

關於美麗島民調對總統蔡英文、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫和新北市長侯友誼做信任度評價，結果顯示柯文哲為墊底。柯文哲表示，這個就回去再反省，他不會說民調是假的，現在處於逆風、谷底，回去再改進就是了。

針對各政黨好感度部分，全國民眾對柯文哲的信任度高於對民眾黨的好感（43.5％比31.0％），但對柯文哲的不信任度也高於對民眾黨反感（47.4％比40.9％），被視為「成也柯文哲，敗也柯文哲」。對此，柯文哲說，「民眾黨到現在成立才一年，你期望一個一年的政黨多厲害？」

柯文哲提到，目前民眾黨還沒定形，現在連黨代表都還沒選，到年底才有可能選，接著選中央委員、設地方黨部，坦白講民眾黨到現在還是未成熟的東西，還在發展中。

至於民眾黨被外界視為「屢戰屢敗」，柯文哲說，他一直在內部鼓勵自己人，例如這次新冠肺炎表現好，是因為有SARS的經驗，「我常說失敗不是壞事，失敗可以讓我們看清自己的實力和缺點，然後再去改進。」至於黨內檢討部分，柯文哲說檢討過程好幾個月，會搜集資料再去處理。

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