柯文哲「最想問蔡英文換了什麼」：美豬換FTA「我還可以接受」

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文8月28日宣布開放萊克多巴胺美豬進口，讓各界吵得沸沸揚揚。台北市長柯文哲1日受訪時表示，他最想問的就是「蔡英文到底換了什麼？」只說國際地位太空泛，但如果用美豬美牛換到美國跟台灣簽FTA，「那我也覺得還可以接受。」

▲柯文哲受訪。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲1日在市府受訪時表示，過去民進黨反對美豬美牛進口，現在開始說同意，這轉折要說明，他自己也希望對方說明。蔡英文自稱是最能溝通政府，但這事件卻不知道要跟大家商量，擺明就是通知而已，這不是「最會溝通政府」。

柯文哲表示，他們是行政人員，很務實，養豬相關產業在台產值大概2000億元，這是當時非洲豬瘟的農委會資料，現在只有4個月時間要怎麼應變？這點要交代；且究竟未來是要離岸管理還是到岸管理？能不能去美國查農場狀況，這管理是一大問題，怎麼能把管理責任塞給民眾。

至於台北市未來怎麼做，柯文哲說，不能說他提出意見就是「逆時中」，「我怎麼會（逆時中）？我是科學家！我不希望中央跟地方抗爭」，只是民進黨未來對美豬進來的標準是多少、內臟會不會進來，這個要先講清楚再來看看怎麼處理，「我不會故意抗爭。」

柯文哲也呼籲，國民黨、民進黨不要再互相罵了，當年誰執政誰就贊成，誰在野誰就反對，明明都攻守交替過了，但「我內心很想問的，蔡英文你到底換了什麼？國際地位這太空泛，你到底換什麼東西？這是我內心疑問。」

柯文哲提到，如果跟美國簽了FTA自由貿定協定，「當然跟他鼓掌贊成，但問題是有嗎？我還沒看到啊！」今天如果用美豬美牛去換美國跟台簽FTA，「我也覺得這還算我可以接受，問題是有嗎？你換了我就跟你喝彩。」

另外，被問到如果中央通過，北市自治法規會失效，開罰法源就沒了？柯文哲說，一開始在訂定自治條例時，當時是沒有罰則，所以坦白講「宣示性成分比較多」，因為根本就沒有訂罰則，他看農委會公文，一開始就把瘦肉精排除在外，「我也不希望這變成是鬥法，民進黨政府先把你要怎麼做講清楚後，我們再來回應。」