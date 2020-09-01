柯文哲透露：館長傷勢還滿重的　該休息就要休息「別太逞強」

記者袁茵／台北報導

網紅「館長」陳之漢8月28日凌晨遭槍擊，引發社會譁然。台北市長柯文哲8月31日前往醫院探視館長，他於1日受訪時提及，館長傷還滿重的，這段時間不要太逞強，該休息就要休息。





▲柯文哲受訪。（圖／記者袁茵攝）

館長8月28日凌晨在林口場館遭到劉姓男子槍擊，身中3槍之後立即送往林口長庚醫院急救，經歷7個小時的手術，轉往普通病房靜養恢復。到了8月31日，館長顯然精神與體力已經恢復許多，開始接受政治人物前往探視，包括新北市長侯友宜、立委陳柏惟、王定宇，而柯文哲則是晚間現身病房，並且與主治醫師討論。

被問到關於館長傷勢，柯文哲1日於市府受訪時表示，他發現館長的主治醫生是學弟，館長現在是病人，該休息就要休息，所以他覺得這段時間還是要休息，不要太逞強，因為那個傷還是滿重的。

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