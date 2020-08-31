民眾黨團：中央把食安問題當外交籌碼　「為台灣換回什麼？」

▲民眾黨團「民眾強吞萊豬換了什麼？溝通什麼？」記者會。（圖／民眾黨團提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

面對中央政府日前宣布，從明年1月1日起開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，民眾黨團31日上午召開記者會，痛批總統蔡英文繞開國會，不尊重立法院，且將食安問題作為外交關係籌碼，為台灣換回了什麼？

民眾黨團31日召開「民眾強吞萊豬換了什麼？溝通什麼？」記者會，民眾黨團總召賴香伶表示，蔡英文用「不需要修法，用行政命令」的方式，就可以開放，如此攸關國人健康食安的問題，卻不透過專案報告、聽證會的方式，而是選擇繞過國會，這毫無疑問是不尊重立院的作法。民眾黨將會依照「職權行使法」將會要求實質審議，不會讓行政命令草率過關。

民眾黨團副總召張其祿表示，民進黨過去曾堅持「只有零檢出的唯一標準，沒有其他考量」，甚至認為如果開放連總統都要下台。他今年3月就曾與中華民國養豬協會開過記者會，因為今年黑毛豬價格屢屢下跌，隨後又發生疫情衝擊，讓豬農生計都出現問題，但現在卻在不知情的狀況下就放寬美豬進口，美豬成本僅約38元，相對於台灣成本大約65元具有相當優勢。

張其祿質疑，具有成本優勢的美豬進口，對台灣豬農真的不會造成衝擊嗎？而最終這些成本較低的肉品，很可能會變成弱勢族群購買的肉品，或是有政策配合義務的族群，例如國軍，政府能保證軍方可以比照學校不要吃到美豬嗎？

立委高虹安也說，許多家長擔心這次放寬標準對學童帶來的影響，雖然中央宣示萊豬不會進到校園，但學校衛生法第23條僅規定要「優先使用國內食材」，而沒有說要「禁止國外進口」，因此伴隨這次的放寬標準，相關食安法規也應該要一併修正。也希望行政院對於這次的開放到立法院進行專案報告。

高虹安質疑，根據政府數據顯示，認為國人吃到進口含萊克多巴胺豬的機率僅有0.286％，但2350萬國人乘以0.286％的數字，差不多約有6萬7000人，「誰能保證這六萬多名台灣民眾吃到萊克多巴胺豬對身體不會造成影響？」

立委蔡壁如認為，在食品衛生管理法第15條就已規定「不得檢出乙型受體素」，其中便包含萊克多巴胺，而台灣的產銷履歷趁這個時間點也應該去落實，希望政府徹底推行，並希望中央能夠保證內臟類不進口，還是應該用科學的方法來提出見解。

民眾黨團批評，食安問題不能被交換，但如今卻被作為外交關係的籌碼，而拋出這個籌碼之後，台灣又換回了什麼？又如何在不犧牲民眾權益的方式來取得外交與食安議題平衡，因此需要更多的討論、配套，冒進的政策最終受害的只有人民，因此民眾黨會持續監督、把關，決不讓國人健康成為執政者的外交籌碼。

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