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不怕低價進口豬衝擊　陳吉仲揭「台豬維持9成自給率」歷史證明

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▲▼農委會主委陳吉仲臉書提歷史證明台豬競爭力。（圖／取自陳吉仲臉書）

▲陳吉仲表示，目前美國豬肉進到台灣的價格，大約是每公斤78.9元。（圖／取自陳吉仲臉書）

記者許展溢／台北報導

美豬牛進口台灣連日引發熱議，農委會主委陳吉仲（31日）在臉書發文特別提到「台豬」風味佳、品質好，歷史更是早已證明台豬的競爭力，且從2002年到現在，不管價格如何變，進口豬肉比例，從來沒超過國內總消費量1成，面對低價進口豬，台豬長年維持9成自給率。

陳吉仲提到2002年台灣加入WTO，外國豬肉開放進口；2005年，豬肉的關稅配額取消，至今僅有豬腹脅肉有特別防衛措施，豬肉貿易幾乎是完全自由化。當年很多人覺得，台灣的養豬產業會就此倒下，但事實證明，從2002年到現在，不管價格如何變動，進口豬肉的比例，從來沒有超過國內總消費量的1成；其中從美國進口的部分，更是逐年下降，至今只佔總消費量的1.23%，可見台灣豬面對進口豬，具有相當良好的競爭力，且美豬在台灣市場的佔有率非常低。

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▲▼農委會主委陳吉仲臉書提歷史證明台豬競爭力。（圖／取自陳吉仲臉書）

▲陳吉仲指出，面對低價進口豬，台豬長年維持9成自給率。（圖／取自陳吉仲臉書）

陳吉仲表示，目前美國豬肉進到台灣的價格，大約是每公斤78.9元，而加拿大豬肉則是約61.3元，即使是使用萊克多巴胺的美豬，價格仍遠遠高過出口均不含萊劑的加拿大豬。面對價格更低的加拿大豬，台灣豬都能長年維持超過9成的自給率，可見台灣豬的品質、風味、受消費者信賴的程度，完全不是進口豬所能相比。

陳吉仲最後指出，今年台灣正式脫離維持了24年的口蹄疫疫區，目前台灣豬肉已經成功外銷到香港、澳門，新加坡甚至其他國家，也都有很高的希望出口，而且價格非常好。台灣豬的競爭力，已被歷史證明，再加上將要成立的百億養豬產業基金，要來協助國內養豬產業進一步向上提升。接下來農委會會持續跟養豬產業密切合作，生產更高品質的台灣豬肉。
 

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