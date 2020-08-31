修自治條例反瘦肉精！高雄國民黨團轟陳其邁「暖男→軟男」

▲高雄市議會國民黨團31日記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央宣布從明年1月1日起，開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，引爆爭議，國民黨發動22縣市議會黨團31日上午同步舉行記者會，群起反對這項政策。高雄市議會除了堅決反對含瘦肉精豬肉進口，也宣示將啟動地方自治條例修法，將豬肉及其加工製品不得檢出瘦肉精（即乙型受體素）納入地方食安自治條例中。

▲高雄市議會國民黨團31日記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

國民黨高雄市議會黨團31日招開記者會表示，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口，當時從黨主席到基層黨員，及民進黨地方縣市首長到民代，都是強烈反對，但如今卻什麼都不顧，質疑總統蔡英文「是忘記了，還是害怕想起來？」

▲高雄市議會國民黨團31日記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

國民黨團更痛批，高雄市長陳其邁，自稱暖男卻變「軟男」，遇到中央政府政策就轉彎，陳其邁曾經說讓瘦肉精進口就是總統下台的時候，但現在戳破陳其邁假象，證明他始終以政治利益掛帥，大酸「當時陳立委打臉現在陳市長」。

「中央不做，地方來做！」國民黨議會黨團表表示，為了捍衛市民食品安全，依照地方制度法第18、19條規定，衛生管理屬於地方自治事項，地方有權制定相關自治條例，因此黨團也將立即提案修正自治條例，將豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素修法納入，希望民進黨不要把民意和國會當塑膠。同時也要超前部署，同時也要增修不得販售日本受輻射污染地區食品。

▲民進黨團書記長林智鴻 。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨團書記長林智鴻則回應，每個議員的提案權都予以尊重，那我們也在思考說，要提對案的版本來進行因應，其實自治條例的內容，是不可以違背中央的母法，一切都應該要考量國民健康的利益，跟國家整體的經濟利益共同監督為考量。

高雄市政府新聞局局長董建宏回應表示，市府團隊將落實中央法令，要求標示產地並嚴格執法，力求穩定市場價格；陳其邁也將向中央爭取百億基金，獎勵學校團膳使用國產豬肉，協助高雄養豬農民穩定收益，爭取經費提升畜舍設備，進而協助養豬產業升級。