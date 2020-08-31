陳時中提開放美豬「換國際地位」　民眾黨：言語閃爍、互相矛盾

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

針對開放萊劑美豬、美牛進口能換到什麼？衛福部長陳時中31日表示，換一個台灣在國際上的地位。對此，民眾黨回擊，陳時中言語閃爍、互相矛盾，蔡政府用漂亮言語包裝食安疑慮政策，應走入民間傾聽民意。

陳時中31日接受廣播節目，被問到開放美豬換了什麼？陳時中直言，「一個台灣在國際上的地位」，一個人在社會上要有地位，才能和人談判，根據科學互相尊重，才有辦法進行很多協商談判。

而對於外界質疑拿人民健康去換利益，陳時中說，「人民健康沒有損害，如果有損害就不會進口了。」

面對陳時中說要換一個國際地位，民眾黨發言人楊寶楨質疑，「你們到底換來了什麼？」陳時中言語閃爍、互相矛盾，無法明確向人民解釋，到底為何要開放、會不會有食安疑慮、到底換取了什麼國際地位、食品標示又有何配套。

楊寶楨指出，蔡政府僅僅只是用漂亮的言語去包裝有食安疑慮的政策，政府不該迴避人民的疑慮，最會溝通的政府不是躲在鍵盤背後帶風向，而是應該走入民間，傾聽人民的聲音。

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